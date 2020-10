Tenisowe sławy, a wśród nich m.in. Amerykanki Chris Evert i Tracy Austin oraz Australijczyk Rod Laver, nie mają wątpliwości, że Iga Świątek nie poprzestanie na triumfie w Rolandzie Garrosie "To pierwszy z jej wielu tytułów wielkoszlemowych" - zaznaczyli zgodnie.

Świątek pokonała w finale paryskiej imprezy Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1.

"Gratulacje dla Igi. Cóż to były za wspaniałe dwa tygodnie świetnego tenisa. Przed nią wiele, wiele tytułów wielkoszlemowych. Sofia, trzymaj głowę wysoko. Miałaś wspaniały rok!" - podkreśliła na Twitterze Evert, zwyciężczyni 18 turniejów tej rangi w singlu i trzech w deblu. Jest ona rekordzistką pod względem liczby sukcesów odniesionych na kortach im. Rolanda Garrosa w grze pojedynczej kobiet.

Austin również jest przekonana, że 19-letnia Polka ma przed sobą kolejne zwycięstwa w takich imprezach. Dodatkowo pochwaliła zawodniczkę z Raszyna za styl.

"Niesamowita zawodniczka. Gra tak ofensywnie, tak mocno bije piłkę, a jej gra jest już kompletna. Z radością się to ogląda. Ona sprawia, że wygląda to tak łatwo. Kolejne tytuły przed nią!" - zapewniła dwukrotna triumfatorka US Open (1979, 1981).

Efektowność stylu podopiecznej trenera Piotra Sierzputowskiego, która jest pierwszym polskim zwycięzcą turnieju tej rangi w singlu, doceniła też Serbka Ana Ivanović, która była najlepsza w Paryżu w 2008.

Nastolatce pogratulowały też m.in. inna słynna Amerykanka Billie Jean King czy Wiktoria Azarenka. Białorusinka w drodze do finału niedawnego US Open wyeliminowała Świątek. Po ich spotkaniu trzeciej rundy przewidywała, że Świątek będzie w przyszłości osiągać sukcesy.

"Gratulacje dla młodej mistrzyni Rolanda Garrosa. Pozbawiony nerwowości występ polskiej gwiazdy i pierwszy z wielu tytułów wielkoszlemowych, które nadejdą" - podsumował Laver, który wygrał w przeszłości 11 imprez tej rangi w grze pojedynczej.

Kim Clijsters doceniła wysiłek, jaki włożyła Polka w ten występ.

"Uwielbiam oglądać jak grasz i jaka jesteś nieustraszona. Gratulacje z okazji twojego pierwszego (triumfu w Wielki Szlemie - przyp. red.)" - napisała Belgijka, która może pochwalić się czterema takimi sukcesami w singlu.

Włoszka Roberta Vinci z kolei zamieściła w sieci zdjęcie z turnieju WTA w Warszawie sprzed 10 lat. Jako jedna z uczestniczek imprezy brała wówczas udział w treningu dla dzieci. Jednym z nich była Świątek. Na fotografii widać zarówno tenisistkę z Italii, jak i będącą wówczas małą dziewczyną Polkę.

"Wiedziałam to od tego momentu. Gratulacje Iga" - napisała żartobliwie Vinci.

