Roland Garros. Iga Świątek wydała komunikat! Wskazała na jedną rzecz

Iga Świątek w 2022 stała się królową kobiecego tenisa. Polka wygrała 35 meczów z rzędu, bijąc rekord Sereny Williams i stając się niekwestionowaną liderką rankingu WTA.

W finale tegorocznego Rolanda Garrosa 21-latka pokonała 6:1, 6:3 Amerykankę Coco Gauff . Tym samym powtórzyła swój wynik sprzed dwóch lat, gdy w Paryżu sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Roland Garros. Iga Świątek komentuje triumf: Dziękuję ci, tenisie

Czego od tamtej pory nauczyła się Iga Świątek, której gwiazda w ostatnich tygodniach błyszczy pełnym blaskiem? Na to pytanie nasza tenisistka odpowiedziała w poście opublikowanym po triumfie w mediach społecznościowych.

- Jedna ważna rzecz, jakiej nauczyłam się przez te dwa lata... to świadomość, że jedyne, co możesz zrobić i co możesz kontrolować to po prostu - twoja praca. Twój wysiłek, twoje zaangażowanie. Właśnie to próbujemy robić razem z moim teamem każdego dnia, dzień za dniem i krok po kroku. Czasami są to małe kroki, a czasami ogromne jak dziś. I oto jesteśmy w tak cudownym momencie z tak niesamowitym wspólnym osiągnięciem. Czas zatrzymać się na chwilę, cieszyć się tym, wcisnąć pauzę, odpocząć, doceniać każdy drobiazg. Dziękuję ci, tenisie! Czasami jesteś dla mnie wymagającym wyzwaniem, ale doceniam wszystko, co mi dajesz - napisała Iga Świątek.

Wielki triumf Igi Świątek docenił między innymi obecny na korcie w Paryżu kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski - Robert Lewandowski.