Iga Świątek, która była rozstawiona z numerem "8", na kortach Rolanda Garrosa będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Oprócz niej w turnieju głównym zagrają też Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak i Magda Linette. Cały czas w kwalifikacjach walczy również Magdalena Fręch, przed którą decydujące o awansie do turnieju głównego spotkanie.



W I rundzie rywalką Świątek będzie Słowenka Kaja Juvan, prywatnie dobra znajoma polskiej zawodniczki. Jeżeli naszej najlepszej tenisistce udałoby się wygrać, w kolejnej rundzie może trafić na kogoś z pary Shelby Rogers (USA)/Rebecca Petterson (Szwecja). W tej samej drabince jest liderka rankingu WTA Australijka Ashleigh Barty.



Druga z Polek Magda Linette w swoim pierwszym spotkaniu we French Open zmierzy się z Cloe Paquet. Tenisistka z Francji znalazła się w turnieju dzięki "dzikiej karcie". Podobnie jak rywal Kamila Majchrzaka Arthur Cazaux, również reprezentujący gospodarzy. Na swojego rywala będzie musiał za to poczekać jeszcze Hubert Hurkacz, bo on ma zmierzyć się w I rundzie z jednym z kwalifikantów.



