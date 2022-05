Roland Garros. Iga Świątek czeka na pierwszą rywalkę

Ceremonia miała bardzo uroczysty charakter. Przeprowadzono z niej transmisję na żywo. Wstępne losowanie - zawodników nierozstawionych - odbyło się elektronicznie. Potem losowali sędzia Remy Azemar i dwukrotny mistrz olimpijski w biathlonie Quentin Fillon-Maillet.

Trudne losowanie Igi Świątek

Świątek czeka na rywalkę z eliminacji. Jeśli wygra, może zmierzyć się z Amerykanką Alison Riske (42. WTA) albo Ukrainką Dajaną Jastremską (80. WTA).

W kolejnych rundach potencjalne przeciwniczki Polki to: Rosjanka Ludmiła Samsonowa, Rumunka Simone Halep albo Łotyszka Jelena Ostapenko, Amerykanka Jessica Pegula, Czeszka Karolina Pliskova.

To bardzo trudne losowanie Polki. Z Samsonową w Stuttgarcie stoczyła jeden z najbardziej zaciętych pojedynków w tym sezonie, wygrywając w trzech setach. Halep to zwyciężczyni z 2018 roku. Rumunka po wielu kontuzjach wraca do formy. Ostapenko z kolei jest ostatnią rywalką, która pokonała Świątek - trzy miesiące temu w Dubaju.

W swojej "połówce" drabinki 20-letnia liderka rankingu WTA ma Hiszpankę Paulę Badosę, Amerykankę Danielle Collins (przegrała z nią w półfinale tegorocznego Australian Open).

Potencjalne rywalki Igi Świątek

(na podstawie rozstawienia)

I runda: kwalifikantka

II runda: Alison Riske (USA) - Dajana Jastremska (Ukraina)

III runda: Ludmiła Samsonowa (25)

IV runda: Simona Halep (19), Jelena Ostapenko (13)

Ćwierćfinał: Jessica Pegula (11), Karolina Pliskova (8)

Półfinał: Paula Badosa (3), Aryna Sabalenka (7)

Z kim zagrają Magda Linette i Magda Fręch?

Swoje rywalki poznały natomiast dwie pozostałe Polki w turnieju głównym. Magda Linette (55. WTA) miała bardzo zły los.

Poznanianka która w czwartek odpadła w ćwierćfinale w Strasburgu, spotka się z Ons Jabeur. Tunezyjka wygrała niedawno turniej WTA 1000 w Madrycie, a w WTA 1000 w Rzymie przegrała w finale z Igą Świątek. Jabeur jest rozstawiona z numerem 6. Eksperci stawiają ją w roli pretendentek do finału.

Magda Fręch (86. WTA) trafiła na Angelikę Kerber. Niemka polskiego pochodzenia pokonała dziś Linette w Strasburgu i awansowała do półfinału. W przeszłości była liderką rankingu WTA wygrała trzy turnieje wielkoszlemowe, ale w Rolandzie Garrosie jej najlepszym wynikiem jest ćwierćfinał w 2012 i 2018 roku.

Olgierd Kwiatkowski

