Już wiemy, że w tym roku podobny wynik na pewno przynajmniej powtórzy, choć w pierwszej rundzie nie było to takie oczywiste. Mierzyła się bowiem wówczas z Magdaleną Linette, która sprawiła Ukraińce mnóstwo problemów i zmusiła swoją wyżej notowaną rywalkę do wielkiego wysiłku. Ostatecznie jednak niestety to Switolina prawie trzech godzinach morderczej walki na korcie zeszła z niego z rękoma uniesionymi wysoko ku górze, w geście zwycięstwa.

Switolina zagra z Rybakiną o półfinał Wimbledonu. Rok po meczu ze Świątek

W kolejnych rundach wyzwanie postawione przed Switoliną zdawało się jedynie trudniejsze. O ile o Jule Niemeier zbyt wiele dobrego powiedzieć nie można, o tyle przed starciem z Ons Jabeur Switolina nie była nawet faworytką. Zdecydowanie większe szanse dawano Tunezyjce, a Ukrainka nie dość, że swoją rywalkę pokonała, to jeszcze dokonała tego w zaledwie dwóch setach, nie tracąc serwisu. To była swego rodzaju wiadomość dla świata, że 29-latka jest mocna.

Kolejny taki sygnał wysłała w czwartej rundzie, gdy po drugiej stronie siatki stała Chinka Xinyu Wang. W tym przypadku oczywiście to Switolina była typowana do zwycięstwa, ale raczej nie tak okazałego. Ukrainka straciła ledwie trzy gemy i w mniej niż godzinę odprawiła swoją rywalkę do domu, wygrywając 6:2, 6:1. To zapewniło 21. rakiecie świata grę już na etapie ćwierćfinału, a tam czeka na nią być może najtrudniejsza z możliwych przeszkód na nawierzchni trawiastej.