Roig nieobecny podczas meczu Świątek. Polka od razu wyjaśniła

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Iga Świątek dokładnie po miesiącu wróciła do gry. Polka ostatni mecz zagrała w trzeciej rundzie Wimbledonu 4 lipca, gdy musiała uznać wyższość Alexandry Eali. Po porażce z Filipinką zrobiła sobie dłuższą przerwę, aby powrócić do rywalizacji podczas turnieju WTA 1000 w Toronto. W pierwszym meczu grała z Sarą Bejlek. Wygrała w dwóch setach, ale nie bez kłopotów. Po spotkaniu wytłumaczyła nieobecność Francisco Roiga na trybunach.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekRobert PrangeGetty Images

Iga Świątek wkracza ostatnią część sezonu pod presją. Nie jest to jeszcze presja gigantyczna, ale z każdym tygodniem może wzrastać. Polka obiektywnie nie rozgrywa dobrego sezonu, czego sama zdaje się mieć świadomość. To oddziałuje na obecny ranking WTA Race.

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Tam bowiem Iga plasuje się poza czołową ósemką. Świątek zajmuje dopiero dwunaste miejsce, a strata do ósmej Coco Gauff wynosi już ponad 1500 punktów. Nie jest więc wykluczone, że Igi nie zobaczymy w turnieju kończącym sezon. Występ Polki w WTA Finals na ten moment stoi pod sporym znakiem zapytania.

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Wszystko może się jednak szybko zmienić, jeśli "przyjdą" dobre wyniki. Iga po dłuższej przerwie wróciła na kort podczas turnieju WTA 1000 w Toronto. Ten rozpoczął się dla Polki od meczu drugiej rundy z Sarą Bejlek. Nic nie zapowiadało, aby miał to być dla Igi mecz skomplikowany. 

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Przewidywania potwierdziły się na korcie, choć nie było aż tak łatwo. W pewnym momencie Iga prowadziła już 6:0, 3:0. Od tej chwili zaczęły pojawiać się kłopoty. Na całe szczęście w ostatecznym rozrachunku Iga pokazała swoją jakość oraz doświadczenie i zapewniła sobie awans do kolejnej rundy.

- Miałam bardzo dużo czasu, mogliśmy dużo popracować z moim trenerem i zmienić trochę rzeczy w moim tenisie. Ten mecz to dobry początek. Mój trener inspiruje mnie do tego, żeby patrzeć na tenis z innej strony. Cieszę się, że mam go w swoim zespole, mimo faktu, że nie ma go w tym tygodniu ze mną. Porozmawiamy na pewno po meczu - powiedziała na gorąco po meczu Polka.

Kobieta ubrana w biały sportowy strój i czapkę z daszkiem podczas meczu tenisowego, z widocznymi logotypami sponsorów na koszulce.
Iga Świątek rywalizowała z Sarą Bejlek o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Toronto Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP


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