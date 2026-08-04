Roig nieobecny podczas meczu Świątek. Polka od razu wyjaśniła

Iga Świątek wkracza ostatnią część sezonu pod presją. Nie jest to jeszcze presja gigantyczna, ale z każdym tygodniem może wzrastać. Polka obiektywnie nie rozgrywa dobrego sezonu, czego sama zdaje się mieć świadomość. To oddziałuje na obecny ranking WTA Race.

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Tam bowiem Iga plasuje się poza czołową ósemką. Świątek zajmuje dopiero dwunaste miejsce, a strata do ósmej Coco Gauff wynosi już ponad 1500 punktów. Nie jest więc wykluczone, że Igi nie zobaczymy w turnieju kończącym sezon. Występ Polki w WTA Finals na ten moment stoi pod sporym znakiem zapytania.

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Wszystko może się jednak szybko zmienić, jeśli "przyjdą" dobre wyniki. Iga po dłuższej przerwie wróciła na kort podczas turnieju WTA 1000 w Toronto. Ten rozpoczął się dla Polki od meczu drugiej rundy z Sarą Bejlek. Nic nie zapowiadało, aby miał to być dla Igi mecz skomplikowany.

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Przewidywania potwierdziły się na korcie, choć nie było aż tak łatwo. W pewnym momencie Iga prowadziła już 6:0, 3:0. Od tej chwili zaczęły pojawiać się kłopoty. Na całe szczęście w ostatecznym rozrachunku Iga pokazała swoją jakość oraz doświadczenie i zapewniła sobie awans do kolejnej rundy.

- Miałam bardzo dużo czasu, mogliśmy dużo popracować z moim trenerem i zmienić trochę rzeczy w moim tenisie. Ten mecz to dobry początek. Mój trener inspiruje mnie do tego, żeby patrzeć na tenis z innej strony. Cieszę się, że mam go w swoim zespole, mimo faktu, że nie ma go w tym tygodniu ze mną. Porozmawiamy na pewno po meczu - powiedziała na gorąco po meczu Polka.

Iga Świątek rywalizowała z Sarą Bejlek o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Toronto Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP





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