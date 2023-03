Roger Federer błysnął zabawną grą słów. Wymyślił przezwisko Idze Świątek. Pomysł nie jest przypadkowy

Iga Świątek po turnieju w Indian Wells poinformowała, że ma nowego dostawcę strojów. "To ekscytujący rok newsów i kolejnych kroków w moim rozwoju. Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić, że zostałam jedyną tenisistką, z którą współpracuje marka On" - ogłosiła w mediach społecznościowych.

Roger Federer zwrócił się do Igi Świątek

Triumfator 20 wielkoszlemowych turniejów na swoim InstaStory udostępnił z kolei krótki spot marki On z udziałem Świątek. Federer opatrzył go hasłem "ŚwiOntek", co jest zbitką słów ze "Świątek" oraz "On".