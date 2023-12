O, tiramisù! Lubię! To jest bardzo energetyczny deser, bardzo kaloryczny. Co w przypadku sportowca dającego z siebie wszystko jest bardzo ważne. Zresztą "tiramisù" w dialekcie weneckim znaczy "dźwignij mnie", no więc bardzo na miejscu! O tiramisù nie wiedziałem, natomiast wiem, że Iga słucha Stonesów.

~ Robert Makłowicz w rozmowie ze "Sport.pl"