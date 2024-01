"Dobry wieczór państwu. Pewnie wyglądacie przepięknie na gali. Sama chciałabym, ale niestety jestem w trakcie turnieju. (...) Mam nadzieję, że będziecie trzymali kciuki, a tymczasem dziękuję za wasze głosy. Jeszcze nie wiem, jaki jest rezultat głosowania, ale w ubiegłym roku był on dla mnie pozytywny. Przyznam, że dało mi to takiej motywacji i poczucia, że mam wsparcie od fanów i od środowiska polskiego sportu, więc bardzo za to dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie się wspaniali bawili i mam nadzieję, że kiedyś zdarzy się, że też będę mogła przyjść na galę. (...) Tata, mam nadzieję, że mnie godnie reprezentujesz" - mówiła Polka w specjalnie nagranym wideo z podziękowaniami dla kibiców za oddane głosy.

Specjalne gratulacje dla Igi Świątek od Roberta Lewandowskiego. Polka odpowiedziała

Wprawdzie 35-latek zdobył koronę króla strzelców La Liga, ale jeśli chodzi o jego występy w barwach narodowych, to pozostawiały wiele do życzenia, co jak widać, wzięli pod uwagę kibice. Co ciekawe, napastnik "Dumy Katalonii" w głosowaniu uzyskał zaledwie 19 306 głosów, o 94 tysiące mniej od liderki światowego rankingu WTA.