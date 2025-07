"Rezygnacja" Świątek jedynym wyjściem. Szokujące słowa po Wimbledonie. Jednoznaczny sprzeciw

Fakt, że Iga Świątek oraz Jannik Sinner wygrali tegoroczny Wimbledon, nie podoba się wszystkim. Oliver Holt z Daily Mail dał dobitnie do zrozumienia, że należy do tego grona osób. Według niego Polka i Włoch w ogóle nie powinni zostać dopuszczeni do udziału w Wimbledonie.