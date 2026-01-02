Rezygnacja gwiazdy wywołała wstrząs. Hit dla Świątek. Teraz ostateczny komunikat
Od czasu historycznego dla Igi Świątek triumfu, gdy Polka po raz pierwszy wstępowała na szczyt rankingu WTA, minęły już ponad trzy lata. Nasza tenisistka skorzystała wówczas na decyzji Ashleigh Barty, która niespodziewanie postanowiła przejść na emeryturę, wywołując wstrząs w świecie tenisa. Teraz wciąż zaledwie 29-letnia Australijka wypowiedziała się w sprawie ewentualnego powrotu na kort. A jej komunikat brzmi jednoznacznie.
4 kwietnia 2022 roku - ta data już na stałe zapisała się w kronikach polskiego tenisa. Tego dnia Iga Świątek jako nasza pierwsza zawodniczka w historii znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu WTA.
Raszynianka historyczny awans zapewniła sobie już wcześniej - 21 marca - gdy awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Miami, następnie sięgając po tytuł. Już wówczas stało się jasne, że to ona skorzysta na nagłej rezygnacji ówczesnej pierwszej rakiety świata - Ashleigh Barty, która postanowiła nagle przejść na emeryturę, a następnie poprosiła o skreślenie jej nazwiska ze światowego zestawienia.
- Ten dzień jest dla mnie trudny i pełen emocji, ponieważ ogłaszam wycofanie się z tenisa. (...) Jestem bardzo wdzięczna za wszystko, co dał mi ten sport, odchodzę z poczuciem dumy i spełnienia. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w mojej drodze, zawsze będę wdzięczna za wspomnienia, które razem stworzyliśmy, a zostaną ze mną na całe życie - przekazała wówczas Australijka, wywołując ogromną konsternację.
Tenis. Ashleigh Barty wróci na kort? Padła jednoznaczna deklaracja
Od tamtej pory minęły już niemal cztery lata, a 29-letnia Ashleigh Barty - która w międzyczasie sprawdzała się na polu golfowym - wciąż jest w wieku, który nie przekreśla jej szans na powrót na kort w wielkim stylu.
Czy ten scenariusz wciąż jest możliwy? Głos w tej sprawie zabrała sama zainteresowana w rozmowie z "The New Daily".
Minęły prawie cztery lata, odkąd Barty zszokowała świat tenisa i nagle zrezygnowała. Jednak 29-letnia matka dwójki dzieci nie planuje powrotu
A sama zainteresowana dodała: - Na pewno nie tęsknię za życiem na walizkach. Zawsze byłam domatorką i uwielbiam być w domu. Kocham spędzać czas z moimi dziećmi, siostrami, siostrzenicami i siostrzeńcem. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, wiodąc nudne, szczęśliwe życie. Moim priorytetem i celem na chwilę obecną jest to, aby móc cieszyć się moimi dziećmi i rodziną, obserwować ich rozwój i dorastanie. Kocham swoje życie - ogłosiła wszem i wobec Ashleigh Barty.
Australijka zapewniła przy tym, że brakuje jej pewnych rzeczy z czasów kariery, lecz w świecie tenisa zamierza spełniać się wyłącznie w roli bacznej obserwatorki wydarzeń na korcie.
- Tęsknię za wieloma rzeczami związanymi z graniem, ale jest też wiele takich, których mi nie brakuje. Myślę, że jest tak tylko dlatego, że jestem niezwykle wdzięczna za to, że mogłam być w samym centrum wydarzeń, a teraz cieszę się nimi jako widz - stwierdziła była liderka rankingu WTA.