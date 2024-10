Iga Świątek podczas wielu meczów i czasach współpracy z Tomaszem Wiktorowskim lubiła zwracać się do swojego trenera po porady, gdy coś na korcie nie wychodziło. Wystarczy przypomnieć sytuację z Australian Open 2024 i przegranego spotkania z Lindą Noskovą . Tamten mecz Polce się nie układał i zmierzała do bardzo bolesnej porażki. W pewnym momencie nadarzyła się jednak okazja na krótką rozmowę z Tomaszem Wiktorowskim na trybunach.

Rewolucja w tenisie. Off-court coaching dozwolony

Wówczas, gdy tylko się da, zwraca się do swojego trenera Juana Carlosa Ferrero o porady dotyczące jego tenisa. Do tego sezonu nie mógł tego robić w każdej sytuacji, bo tzw. off-court coaching nie był dozwolony w każdym momencie, a tak naprawdę jedynie podczas turniejów drużynowych, jak United Cup. Od nadchodzącego roku ta sytuacja się zmienia.

- To trwało w formie próbnej od 2017 r. Ludzie, którzy oglądali ten sport, szczególnie w ciągu ostatnich dwóch lat, widzieli to na wielu poziomach. Zebraliśmy informacje zwrotne od wszystkich kluczowych interesariuszy, w tym zawodników, trenerów i sędziów głównych. Gracze uznali, że jest to pozytywna zmiana i sprawia, że turnieje są dla nich bardziej interesujące - wytłumaczył dla oficjalnej strony ITF Stuart Miller, dyrektor wykonawczy federacji ds. uczciwości i legalności.

Co to w praktyce oznacza dla Igi Świątek i jej rywalek, a także Huberta Hurkacza? Można to opisać dość prosto. Od teraz w każdej możliwej przerwie, nawet między gemami polskie gwiazdy tenisa będą mogły podchodzić do swoich szkoleniowców i korzystać z ich rad. ITF zaznacza jednak, że każda federacja przed poszczególnymi turniejami będzie decydować, w jakim stopniu coaching będzie dozwolony i jaka będzie jego forma. Wszystkiego będziemy dowiadywać się tak naprawdę w praktyce.