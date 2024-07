Rewolucja w rankingu, najpierw Gauff, teraz Sabalenka. A to wcale nie koniec

Zwykły ranking WTA, aktualizowany co tydzień lub dwa tygodnie, gdy rozgrywane są najważniejsze turnieje, zlicza wszystkie wyniki uzyskane w ostatnich 52 tygodniach. Tu na razie żadnych sensacji nie ma, prowadzi Iga Świątek przed Coco Gauff oraz Aryną Sabalenką . Zmiana mogła nastąpić wówczas, gdyby Jelena Rybakina wygrała cały Wimbledon - zepchnęłaby Sabalenkę z trzeciej pozycji na czwartą. Tyle że nie zepchnie, w czwartek przegrała półfinał z Barborą Krejčíkovą .

Zdecydowanie ciekawsze rzeczy dzieją się w rankingu WTA Race, który jest odzwierciedleniem tego, co dzieję się w kobiecym tourze od początku tego roku. To on wyznaczy osiem najlepszych tenisistek, które w listopadzie powalczą w Rijadzie o miliony dolarów w WTA Finals.