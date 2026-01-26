Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rewanż Świątek odroczony. Dwa sety w meczu Pegula - Keys na Rod Laver Arena

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Na poniedziałek zaplanowano spotkania czwartej rundy Australian Open w dolnej części singlowej drabinki kobiet, a więc w tej połówce, do której należy Iga Świątek. Zanim jednak dojdzie do starcia z udziałem Polki, jako pierwsze na Rod Laver Arena pojawiły się dzisiaj dwie Amerykanki - Jessica Pegula i Madison Keys. Po dwóch setach stało się jasne, która z nich pozostanie na potencjalnej ścieżce naszej reprezentantki do finału tegorocznych zmagań w Melbourne.

Tenisistka w sportowej odzieży i czapce z daszkiem stoi na korcie, skupiona i poważna. W okrągłym kadrze po prawej stronie ta sama osoba ociera łzy z policzka, ukazując emocjonalną reakcję.
Iga Świątek i Madison Keys rywalizowały ze sobą o finał Australian Open 2025ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Yuichi YAMAZAKI / AFPAFP

Tuż po godz. 1:30 czasu polskiego rozpoczął się kolejny dzień rywalizacji na Rod Laver Arena w ramach tegorocznej edycji Australian Open. Już premierowy mecz zapowiadał się niezwykle interesująco. W batalii o najlepszą "8" wielkoszlemowych zmagań w Melbourne spotkały się dwie przyjaciółki - Jessica Pegula i Madison Keys. Wyżej rozstawiona była oczywiście ta pierwsza, ale to młodsza z Amerykanek broniła tytułu wywalczonego 12 miesięcy temu. W ubiegłym sezonie Keys pokonała po drodze m.in. Igę Świątek, mimo że Polka miała meczbola w półfinale. Tym razem obie znów mogły się ze sobą spotkać na tym etapie turnieju, w końcu to ta sama połówka.

    Najpierw warunkiem dla Madison była jednak wygrana ze swoją koleżanką. Reprezentantki USA dotarły do czwartej rundy bez straty seta, chociaż obrończyni trofeum musiała kilkukrotnie wychodzić z opresji. W zestawieniu H2H było dotychczas 2-1 dla Keys. 30-latka zwyciężyła w dwóch ostatnich bezpośrednich starciach. Co ciekawe, obie spotkały się ze sobą tuż przed ubiegłoroczną rywalizacją na Australian Open, bowiem walczyły ze sobą w finale WTA 500 w Adelajdzie. Wówczas Madison triumfowała po trzysetowej potyczce. Tamten sukces natchnął ją potem do pierwszego wielkoszlemowego tytułu. Dzisiaj Jessie stanęła przed szansą na wyrównanie rachunków z przyjaciółką.

      Australian Open: Jessica Pegula kontra Madison Keys w czwartej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Peguli. Turniejowa "6" mocno weszła w spotkanie. Grała solidnie, nie dawała punktów za darmo. Błędy zaś pojawiały się po stronie Keys. Po tym, jak półfinalistka ubiegłorocznego US Open utrzymała na starcie swoje podanie do zera, potem wywalczyła przełamanie. Następnie Jessica wyszła ze stanu 0-40 przy własnym serwisie i zrobiło się już 3:0 na tablicy wyników. W kolejnych minutach Madison wreszcie zaczepiła się na grę, zaczęła lepiej trafiać i dzięki temu mogła wywierać większą presję na swojej koleżance. W trakcie siódmego rozdania obrończyni tytułu wykorzystała trzeciego break pointa i złapała kontakt.

      Po zmianie stron Keys serwowała po to, by doprowadzić do remisu w premierowej odsłonie. Wtedy jednak znów unaoczniły się problemy Madison z regularnością z głębi kortu. Solidna Pegula momentalnie wykorzystała szansę, by odzyskać przewagę przełamania. Przy stanie 5:3 Jessica podawała po zwycięstwo w partii. Było trochę emocji, młodsza z Amerykanek doprowadziła jeszcze do wyniku 30-30. Kluczowe dwie akcje powędrowały jednak na konto 31-latki. Ostatecznie turniejowa "6" triumfowała w pierwszym secie 6:3.

        Początek drugiej części spotkania to falstart w wykonaniu Keys. Mimo kilku okazji na prowadzenie 1:0, finalnie doszło do następnego breaka w tym spotkaniu. W bolesny sposób z perspektywy Madison, bowiem po podwójnym błędzie serwisowym. W trakcie czwartego rozdania próbowała niwelować stratę, miała piłkę na 2:2. Ale to Pegula była autorką kolejnego przełamania. Po pięciu gemach Jessica liderowała z rezultatem 4:1, na dodatek posiadając przewagę podwójnego breaka.

        Wtedy, podobnie jak w pierwszej partii, Keys zerwała się do walki. Ruszyła w pogoń i miała nawet okazję na 4:4. Ostatecznie starsza z reprezentantek USA nie pozwoliła już na całkowite zniwelowanie strat. Pegula utrzymała różnicę jednego przełamania do końca seta. Dzięki temu wyeliminowała turniejową "9" wynikiem 6:3, 6:4. Stało się jasne, że Madison nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem i nie dojdzie do jej rewanżowego starcia z Igą Świątek podczas wielkoszlemowych zmagań w Melbourne. Kto wie, być może zobaczymy półfinał Polki z Jessie. Najpierw jednak obie muszą dotrzeć do najlepszej "4" imprezy. Teraz Amerykanka zmierzy się z triumfatorką meczu Amanda Anisimova - Xinyu Wang.

        Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

        Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczuPolsat Sport
        Iga Świątek i Madison Keys, półfinał Australian Open 2025
        Iga Świątek i Madison Keys, półfinał Australian Open 2025Yuichi YamazakiAFP
        Tenisistka w pomarańczowym stroju sportowym i białej czapce z daszkiem przebywa na korcie, trzyma rakietę tenisową w lewej ręce i unosi prawą dłoń w geście zatrzymania lub wyciszenia, w tle widownia na trybunach.
        Jessica Pegula, Melbourne 2026William WestAFP
        Sportowa tenisistka w niebieskiej sukience wykonuje gest triumfu, trzymając rakietę w ręku, na tle kortu tenisowego z widocznymi elementami reklamowymi.
        Amanda AnisimovaTIMOTHY A. CLARYAFP

