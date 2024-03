Rewanż i to w jakim stylu! Mistrzowski powrót Igi Świątek, wyjątkowy triumf Polki

Iga Świątek okazała się jedyną reprezentantką Polski, która awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Indian Wells. Już na pierwszym etapie zmagań z rywalizacją pożegnały się Magdalena Fręch i Magda Linette. Z turnieju ATP Masters 1000 odpadł z kolei Hubert Hurkacz, który zaliczył bolesną porażkę z Gaelem Monfilsem w drugiej rundzie.

Słaby początek, a potem niesamowity zwrot akcji. Świątek rewanżuje się Noskovej

Nasza tenisistka rozpoczęła mecz od wygranego gema przy swoim serwisie. Chwilę później pojawiły się dwie okazje, by od razu wyjść na prowadzenie 2:0 po tym, jak Czeszka zrobiła dwa podwójne błędy serwisowe. W dalszej fazie gema Noskova serwowała już jednak świetnie i wyszła z opresji. Nie poprzestała na tym i ruszyła do ataku przy podaniu Świątek. 19-latka otrzymała trzy break pointy. Przy drugim z nich Iga popełniła błąd z forehandu po crossie i w konsekwencji doszło do przełamania. Po kilku minutach było już 3:1 dla Lindy.