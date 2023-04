Reporter kompletnie zaskoczył Igę Świątek. Polka błyskawicznie zareagowała

Iga Świątek pokonała w drugiej rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie Qinwen Zheng 6:1, 6:4, dzięki czemu wywalczyła sobie awans do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliskovą. "To był trudny mecz. Czułam, że muszę być w stu procentach skoncentrowana. (...) Jestem zadowolona, że pokazałam dobry tenis pomimo przerwy" - powiedziała po meczu liderka światowego rankingu, nawiązując do swojej ostatniej kontuzji. Później, po jednym z zaskakujących pytań, 21-latka podziękowała rozmawiającemu z nią reporterowi za wygłoszony komplement.