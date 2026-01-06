Rekord Sabalenki, ale co potem. Jest reakcja WTA. Komunikat ws. Świątek

Aryna Sabalenka zainaugurowała swoje tegoroczne występy już w miniony weekend od meczu deblowego w parze z Paulą Badosą. Duet "Sabadosa" w swoim pierwszym spotkaniu w Brisbane pokonał Rosjankę Ludmiłę Samsonową oraz Chinkę Shuai Zhang w dwóch setach. Oba zwieńczone były tie-breakami. Dla liderki rankingu był to pierwszy występ w grze podwójnej w światowym tourze od 1094 dni.

W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego Białorusinka przystąpiła także do rywalizacji singlowej w turnieju WTA 500 w Brisbane. Jej rywalką w drugiej rundzie zmagań była 50. rakieta świata Cristina Bucsa, dla której była to niezwykle bolesna potyczka.

Reprezentantka Hiszpanii nie miała żadnych argumentów w starciu z Aryną Sabalenką. W pierwszym secie - zamkniętym w ciągu 22 minut - nie zdołała wygrać żadnego gema. W drugiej partii ta sztuka udała jej się tylko raz. W efekcie obrończyni tytułu sprzed roku pewnie wygrała 6:0, 6:1, meldując się tym samym w 1/8 finału.

Mój serwis działał bardzo dobrze. Rozegrałam kilka akcji serw plus wolej. Jestem więc niezwykle szczęśliwa z mojego poziomu gry. Cieszę się, że tu wróciłam

Pierwszy singlowy triumf numeru jeden odnotował potem portal WTA, wspominając o najważniejszych wątkach, a także... Idze Świątek.

Aryna Sabalenka ograła Cristinę Bucsę. WTA reaguje

Organizacja zarządzająca kobiecym tenisem odnotowała przede wszystkim, że efektowna wygrana Aryny Sabalenki pozwoliła jej wyrównać personalny rekord.

We wtorek na Pat Rafter Arenie zawodniczka numer 1 na świecie zainaugurowała swój sezon singlowy, pokonując Cristinę Bucsę w przekonujący sposób. Sabalenka ograła Hiszpankę 6:0, 6:1 w zaledwie 47 minut i awansowała do trzeciej rundy, wyrównując rekord swojej najszybszej wygranej w karierze

W oficjalnym komunikacie zaznaczono także, że kapitalne wejście w sezon Białorusinki to już w zasadzie norma.

- Dominacja Sabalenki przy otwarciu sezonu stała się trendem. Jej zwycięstwo nad Bucsą było czwartym z rzędu triumfem w meczach otwarcia. Co więcej, Białorusinka ma w nich bilans 8:1 w dziewięciu ostatnich sezonach w cyklu WTA. To również trzeci rok z rzędu, w którym zaserwowała rywalce tenisowego "bajgla" w premierowym spotkaniu - czytamy.

Na koniec padły także słowa dotyczące Igi Świątek.

- Sabalenka rozpoczyna sezon jako numer jeden na świecie po raz drugi z rzędu, z dużymi oczekiwaniami po tym, jak w 2025 roku utrzymywała się na szczycie rankingu od początku do końca. 27-latka zaliczyła jeden z najbardziej kompletnych sezonów w swojej karierze, wygrywając cztery tytuły, w tym US Open i dwa turnieje WTA 1000 w Miami i Madrycie, a także docierając do dziewięciu finałów. (...) Pomimo dużej liczby punktów, które musi bronić, aby utrzymać koronę, rozpoczyna rok 2026 z przewagą ponad 2300 punktów nad drugą najlepszą zawodniczką świata Igą Świątek - ogłasza WTA.

Iga Świątek: To był dla nas bardzo pozytywny dzień. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Iga Świątek, Aryna Sabalenka LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / WANG Zhao / AFP AFP

Iga Świątek i Aryna Sabalenka - do niedawna dwie czołowe tenisistki rankingu WTA Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / PIERO CRUCIATTI / AFP AFP