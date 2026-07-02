Reakcja trybun na Igę Świątek mówiła wszystko. Polka sama to wywołała

Na najważniejszym obiekcie w Wimbledonie doszło do konfrontacji na pierwszy rzut oka dwóch zupełnie różnych, ale w gruncie rzeczy podobnych historii. Igę Świątek i Karolinę Pliskovą dzieli dziewięć lat, historycznie w różnych momentach odnosiły największe sukcesy, ale łączy je wspólny mianownik - obie pragną wrócić do swoich najlepszych wersji. Właśnie dziewięć lat temu przypadł okres prawie dwumiesięcznego królowania Czeszki w rankingu WTA.

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Pliskova, z racji wieku i długiej walki o zdrowie, jednak jest już w zupełnie innym momencie kariery, 73. miejsce na świecie nie jest przypadkowe. Z kolei Iga Świątek wciąż ma mocarne ambicje i eksperci są zgodni: jeśli uwolni olbrzymi potencjał, na powrót może stać się zwyciężczynią największych turniejów. Sprawa jest jednak szalenie skomplikowana, czego namiastkę widzieliśmy na wczorajszym treningu Polki (opartym na poprawie wielu detali i szczególików), a także przytłaczający ciężar radzenia sobie z presją, o czym tak genialnie w wywiadzie dla Interii opowiada dzisiaj Agnieszka Radwańska - pokazując na swoim przykładzie, jak ten sport rujnuje, doprowadzając do stanu, gdy staje się wrakiem człowieka.

Świątek, z bilansem 3-0 z Pliskovą, z którą po raz ostatni grała trzy lata temu w Montrealu, obłędnie weszła w pojedynek drugiej rundy. Czeszka nie istniała, bo Polka pilnowała podania, będącego ostatnio jej piętą Achillesową, a także na returnie grała bardzo poprawnie. Szybkie 4:0 było tego najlepszym dowodem. Pierwszy sprawdzian z wygrzebywania z problemu pojawił się w piątym gemie, gdy podanie 25-latki znów zaczęło szwankować. Efekt? Przegrywała 0:40 i broniła się przed przełamaniem. Była bliska powodzenia, ale w najważniejszym momencie popełniła drugi podwójny błąd serwisowy. I zastanawialiśmy się, czy znów nie powtórzy się coś, co ostatnio prześladuje Igę, czyli dłużej trwający dołek z trwonieniem wypracowanej przewagi.

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Wszyscy głębiej odetchnęliśmy, bo tym razem nie zadziałało prawo serii. Słabo serwująca Pliskova pozwoliła Idze szybko wrócić od stanu 0:30 i bardzo ważny gem padł łupem Polki. Z pozycji trybun można było się napawać reakcją publiczności, stanowiącej międzynarodową mieszankę miłośników tenisa. Widać było, a przede wszystkim słychać, z jakim szacunkiem traktują 6-krotną mistrzynię Wielkich Szlemów. Zwłaszcza, gdy tacy zawodnicy potrafią wyczarować akcję, która jest dla koneserów.

Ponadto znów z przyjemnością dało się dostrzec tą dziewczęcą radość w zachowaniu naszej gwiazdy, gdy kończącym forhendem, wcale nie mocnym lecz technicznym, przypieczętowała triumf w pierwszym secie 6:1.

To, co mogło się podobać w grze Świątek, to wyraźne przejmowanie inicjatywy na korcie. Wybierała uderzenia, które rozpędzały Pliskovą po całej szerokości kortu. A gdy wychwyciła moment zakończenia, odprowadzała wymuskaną piłkę w narożnik zielonego dywanu.

Drugi set i nowa-stara historia. Czy Pliskova podniosła jakość gry? Bardziej powtórzyła się prawidłowość, że podopieczna trenera Francisco Roiga źle wchodzi w drugie partie. I prędko znalazła się na musiku, po przełamaniu w drugim gemie przegrywając 0:2. Arcyważny wydawał się być trzeci gem i Czeszka zrobiła wiele, aby jeszcze bardziej nie zachwiać pewnością siebie Polki. W najważniejszym momencie popełniła podwójny błąd serwisowy, dzięki czemu Iga mogła charakterystycznie dla siebie zacisnąć pięść.

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Kiepściutki (to eufemizm) serwis Pliskovej sprawił, że Iga Świątek była coraz bliżej wypełnienia zadania. Droga do celu w sporcie, nawet coraz krótsza, jednak zawsze wymaga pokory, dlatego po przełamaniu na 3:2 jeszcze nic nie było podane na tacy.

Gdy Iga podwyższyła wynik, widać było więcej luzu w jej grze, a co za tym idzie bardziej wycyzelowanych zagrań. Tysiące dłoni biły brawo, bo mogący pomieścić blisko 15 tysięcy widzów kort kocha nagradzać za doznania, które ściągają tu ludzi z całego świata. "Brawo" - poniosło się z ust Polki, gdy zbudowała swoim podaniem wynik 5:3. A po chwili, cudownie uśmiechnięta, mogła powiedzieć do siebie: Iga, to była naprawdę solidna robota!

Z Wimbledonu - Artur Gac

Iga Świątek Adam Vaughan EPA

Karolina Pliskova Adam Vaughan EPA





Iga Świątek: Cieszę się, że w trzecim secie wróciłam do solidnej gry z pierwszej partii. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport