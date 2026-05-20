Reakcja po Rzymie. Świątek pod lupą WTA. 8 miesięcy i koniec

Tomasz Brożek

Choć już za rogiem czeka na nas wielkoszlemowy Roland Garros, wciąż nie milkną echa tego, co ostatnio działo się podczas "tysięcznika" w Rzymie. Wydarzenia z serca Italii wziął pod lupę oficjalny portal WTA, patrząc między innymi w stronę Igi Świątek. Przełom w wykonaniu Polki nie mógł obejść się bez reakcji. Po długich ośmiu miesiącach w końcu nastąpił bowiem koniec fatalnej ośmiomiesięcznej passy.

Iga Świątek w czapce sportowej trzyma rakietę przy twarzy podczas przerwy na korcie ziemnym.
Iga Świątek - była liderka rankingu WTA

A chodzi rzecz jasna o okres, w którym Iga Świątek nie była w stanie awansować do kolejnego półfinału w turniejach WTA. Trwał on od występu Raszynianki w Seulu we wrześniu minionego roku - gdzie sięgnęła po tytuł - aż do ostatniej imprezy w Rzymie.

Miejsce wśród czterech najlepszych tenisistek w stolicy Włoch zapewnił byłej liderce światowego rankingu kapitalny występ w meczu z Jessicą Pegulą. 24-latka rozbiła Amerykankę 6:1, 6:2, ale potem drogę do wielkiego finału zagrodziła jej Ukrainka Elina Switolina.

Mimo to fani Igi Świątek mogli mówić o sporym pozytywie, zwłaszcza że nadszedł on po zwycięstwie nad rywalką z czołowej dziesiątki rankingu WTA, z czym nasza reprezentantka także miewała ostatnio ogromne problemy. To, czego dokonała trzecia obecnie rakieta świata nie uszło uwadze organizacji zarządzającej kobiecym tenisem.

Iga Świątek znalazła swoje miejsce w podsumowaniu minionego tygodnia WTA w kategorii "pierwszyzny tygodnia". - Iga Świątek, jako jedna z najbardziej utytułowanych tenisistek swojego pokolenia, doskonale zna emocje związane z decydującymi etapami turniejów. Jednak przed wyjazdem do Rzymu nie mogła pozbyć się faktu związanego z tym, że od czasu zwycięstwa w Korea Open we wrześniu ubiegłego roku nie udało jej się awansować do półfinału ani dalszej fazy w żadnym turnieju (z wyjątkiem rozgrywek drużynowych United Cup na początku sezonu, w których reprezentacja Polski zdobyła tytuł) - pisze WTA przy nazwisku naszej tenisistki.

Jak się okazało, wizyta w jednym z jej ulubionych miejsc pomogła jej przezwyciężyć niektóre z tych problemów. Trzykrotna mistrzyni z Rzymu uciszyła krytyków, awansując do drugiego tygodnia turnieju, w którym pokonała Naomi Osakę w 1/8 finału oraz Jessicę Pegulę w ćwierćfinale, tracąc łącznie zaledwie sześć gemów, po czym przegrała zacięty mecz ze Switoliną
Na wyróżnienie w spisie WTA zasłużyły także między innymi właśnie Elina Switolina została okrzyknięta największą gwiazdą tygodnia i autorką najlepszego uderzenia, a także Cristina Bucsa i Nicole Melichar-Martinez jako bohaterki największej niespodzianki, której dokonały podczas deblowej rywalizacji w Rzymie, ogrywając Katerinę Siniakovą i Taylor Townsend.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekDita Alangkara/Associated Press/East NewsEast News
