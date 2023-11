Rajskie wakacje Igi Świątek. Nie spędza ich sama, pochwaliła się zdjęciami

Turniejem WTA Finals w Cancun, Iga Świątek oficjalnie zakończyła swoje starty w sezonie 2023. Teraz Polka ma chwilę czasu na odpoczynek i regenerację po wymagającej końcówce, po czym powróci do treningów, by jak najlepiej przygotować się do przyszłorocznych występów. Liderka kobiecego rankingu pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych, w jaki sposób spędza obecnie wolny czas. Okazuje się, że 22-latka wybrała się na rajskie wakacje w rodzinnym gronie.