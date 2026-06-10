Rafael Nadal zdecydował. Oto "następczyni" Igi Świątek. Wyszła na środek

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Aż trudno w to uwierzyć, ale od wizyty Igi Świątek na absolutorium w Rafa Nadal Academy (tzw. graduación) minęły już trzy lata. Hiszpańska legenda tenisa w ostatnich czterech przypadkach zapraszała osoby związane właśnie z tą dyscypliną. W zeszłym roku do absolwentów przemawiał ikoniczny piłkarz, a w tym roku świeżo upieczony 40-latek postawił na tenisistkę nieaktywną od prawie dekady.

Rafael Nadal i Ana Ivanović idą razem, obok okrągłe zdjęcie Igi Świątek i Nadala z 2023 roku.
Rafael Nadal i Ana Ivanović. W kółku Nadal ze Świątek w 2023 r.GIM / Gtres OnlineEast News

We wtorek w tenisowej akademii Rafaela Nadala w Manacor odbyło się zakończenie roku. Na każde absolutorium zapraszane były gwiazdy sportu. Wyjątkami były 2017 r. (pierwsze w historii, sam "Rafa" był główną postacią) oraz 2020 r. (z powodu pandemii ograniczono się jedynie do specjalnych nagrań od Rogera Federera i Marii Szarapowej).

W tym roku 22-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych wrócił do opcji "tenisowej". Trzy lata temu obecnością wydarzenie uświetniła Iga Świątek, a dwa lata temu trener Carlos Moya. W zeszłym ta passa została przerwana, ale nie przez byle kogo - do młodzieży przemawiał były gwiazdor piłkarskiego Realu Madryt Toni Kroos. We wtorek w Rafa Nadal Academy pojawiła się Ana Ivanović.

Ana Ivanović: "Nie chodzi tylko o talent"

Serbka ma na koncie triumf wielkoszlemowy (Roland Garros 2008), dwa finały (Australian Open 2008, RG 2007), dwa półfinały (Wimbledon 2007, RG 2015) i trzy ćwierćfinały (AO 2014, RG 2005 i US Open 2012). Była numerem jeden światowego rankingu, zdobyła 15 tytułów WTA Tour. Zakończyła karierę w grudniu 2016 r.

Przemówiła do łącznie 47 uczniów.

Ludzie często myślą, że mistrzów definiuje talent. Talent ma znaczenie. Ale po tylu latach spędzonych w sporcie mogę z całą pewnością powiedzieć, że nie chodzi tylko o to. Chodzi o zaangażowanie, ciężką pracę, konsekwencję. Chodzi o to, by dawać z siebie wszystko każdego dnia
zaczęła

- Prawdziwym celem nie jest po prostu stać się osobą odnoszącą największe sukcesy, ale stać się kimś, kto potrafi być życzliwy, zachować siłę w trudnych i łatwych chwilach, a także stawiać czoła porażkom, presji i szansom z taką samą elegancją i spokojem - dodała 38-latka urodzona w Belgradzie.

Niejako stała się "następczynią" Świątek w roli mentorki absolwentów akademii. Nasza rodaczka przy swojej okazji w 2023 r. mówiła o skupianiu się na procesie rozwoju i codziennym dawaniu z siebie stu procent, niepoddawaniu się po niepowodzeniach, docenianiu wsparcia bliskich i niedążeniu do perfekcji w sposób obsesyjny. Wartości te pozostają ponadczasowe.

Goście absolutorium w akademii Rafaela Nadala rok po roku:

2017 - brak gościa
2018 - Pau Gasol (koszykówka)
2019 - David Ferrer (tenis)
2020 - Roger Federer, Maria Szarapowa (nagrane zdalnie wypowiedzi; tenis)
2021 - Ona Carbonell (pływanie)
2022 - Ricky Rubio (koszykówka)
2023 - Iga Świątek (tenis)
2024 - Carlos Moya (tenis)
2025 - Toni Kroos (piłka nożna)
2026 - Ana Ivanović (tenis)

Grupa młodych osób w niebieskich togach oraz dwoje dorosłych uśmiecha się i bije brawo podczas uroczystości, wokół nich unoszą się serpentyny.
Ana Ivanović i Rafael Nadal, 09.06.2026 r.GIMEast News
Absolwentka w niebieskiej todze i birecie pozuje z dyplomem obok elegancko ubranego mężczyzny i kobiety w białym kombinezonie, otoczona innymi osobami w niebieskich togach siedzącymi w tle.
Rafael Nadal, absolwent jego akademii i Iga Świątek, czerwiec 2023 r.GTRESEast News
Rafael Nadal i Iga Świątek
Rafael Nadal i Iga ŚwiątekJamie Squire/Getty Images/AFPAFP

Zobacz również:

Iga Świątek po występie na Rolandzie Garrosie znalazła chwilę czasu na odwiedzenie Londynu
Iga Świątek

Świątek zaszalała w Londynie, tuż przed Wimbledonem. Sama się pochwaliła

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski


Wyjątkowy wywiad z Mają Chwalińską. To powiedziała dziewięć lat temuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja