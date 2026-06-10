Rafael Nadal zdecydował. Oto "następczyni" Igi Świątek. Wyszła na środek

We wtorek w tenisowej akademii Rafaela Nadala w Manacor odbyło się zakończenie roku. Na każde absolutorium zapraszane były gwiazdy sportu. Wyjątkami były 2017 r. (pierwsze w historii, sam "Rafa" był główną postacią) oraz 2020 r. (z powodu pandemii ograniczono się jedynie do specjalnych nagrań od Rogera Federera i Marii Szarapowej).

W tym roku 22-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych wrócił do opcji "tenisowej". Trzy lata temu obecnością wydarzenie uświetniła Iga Świątek, a dwa lata temu trener Carlos Moya. W zeszłym ta passa została przerwana, ale nie przez byle kogo - do młodzieży przemawiał były gwiazdor piłkarskiego Realu Madryt Toni Kroos. We wtorek w Rafa Nadal Academy pojawiła się Ana Ivanović.

Ana Ivanović: "Nie chodzi tylko o talent"

Serbka ma na koncie triumf wielkoszlemowy (Roland Garros 2008), dwa finały (Australian Open 2008, RG 2007), dwa półfinały (Wimbledon 2007, RG 2015) i trzy ćwierćfinały (AO 2014, RG 2005 i US Open 2012). Była numerem jeden światowego rankingu, zdobyła 15 tytułów WTA Tour. Zakończyła karierę w grudniu 2016 r.

Przemówiła do łącznie 47 uczniów.

Ludzie często myślą, że mistrzów definiuje talent. Talent ma znaczenie. Ale po tylu latach spędzonych w sporcie mogę z całą pewnością powiedzieć, że nie chodzi tylko o to. Chodzi o zaangażowanie, ciężką pracę, konsekwencję. Chodzi o to, by dawać z siebie wszystko każdego dnia

- Prawdziwym celem nie jest po prostu stać się osobą odnoszącą największe sukcesy, ale stać się kimś, kto potrafi być życzliwy, zachować siłę w trudnych i łatwych chwilach, a także stawiać czoła porażkom, presji i szansom z taką samą elegancją i spokojem - dodała 38-latka urodzona w Belgradzie.

Niejako stała się "następczynią" Świątek w roli mentorki absolwentów akademii. Nasza rodaczka przy swojej okazji w 2023 r. mówiła o skupianiu się na procesie rozwoju i codziennym dawaniu z siebie stu procent, niepoddawaniu się po niepowodzeniach, docenianiu wsparcia bliskich i niedążeniu do perfekcji w sposób obsesyjny. Wartości te pozostają ponadczasowe.

Goście absolutorium w akademii Rafaela Nadala rok po roku:

2017 - brak gościa

2018 - Pau Gasol (koszykówka)

2019 - David Ferrer (tenis)

2020 - Roger Federer, Maria Szarapowa (nagrane zdalnie wypowiedzi; tenis)

2021 - Ona Carbonell (pływanie)

2022 - Ricky Rubio (koszykówka)

2023 - Iga Świątek (tenis)

2024 - Carlos Moya (tenis)

2025 - Toni Kroos (piłka nożna)

2026 - Ana Ivanović (tenis)

Ana Ivanović i Rafael Nadal, 09.06.2026 r. GIM East News

Rafael Nadal, absolwent jego akademii i Iga Świątek, czerwiec 2023 r. GTRES East News

Rafael Nadal i Iga Świątek Jamie Squire/Getty Images/AFP AFP





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