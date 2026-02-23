Rafael Nadal ogłosił wielki powrót. Wcześniej otwarcie mówiła o tym Iga Świątek

Anna Dymarczyk

Iga Świątek od zawsze przyznawała, że jej największym tenisowym idolem jest Rafael Nadal. Hiszpan zakończył oficjalnie karierę w 2025 roku. Nie miał jednak żadnego zamiaru kończyć ze sportem. Wciąż istnieje jego tenisowa akademia, a on sam skupia się na innych aspektach sportowego rozwoju. Ostatnio zapowiedział swój wielki powrót. Nie tak dawno o podobnych planach wspominała Iga Świątek.

Po lewej stronie kobieta w sportowej koszulce i czapce z daszkiem, pokazująca emocje podczas meczu tenisa, po prawej stronie mężczyzna w garniturze z ręką na piersi, wyglądający wzruszony.
Iga Świątek, Rafael NadalKarim JAAFAR / AFP & Dimitar DILKOFF / AFPAFP

Są sporty, które ze względu na dużą kontuzjogenność muszą zostać przez zawodowców na jakiś czas odpuszczone. Niedawno pochylał się nad tym faktem Andrzej Wrona, który po raz pierwszy od 22 lat mógł pojeździć na nartach i snowboardzie - wszystko przez zakazy, które miał rozpisane w siatkarskich kontraktach.

A jednak to prawda o rywalce Świątek. Sama potwierdziła, to już koniec

Rafael Nadal ogłosił wielki powrót. Mnóstwo reakcji gwiazd

Rafael Nadal zakończył karierę tenisową w 2025 roku. Hiszpan został pożegnany w królewskim stylu, w towarzystwie wielu gwiazd tego sportu. Wzruszenie ogarnęło jego byłych "podopiecznych" z akademii, w tym Igę Świątek. Polka od lat utrzymywała, że jej największym wzorem do naśladowania był właśnie Nadal.

Ostatnio Hiszpan postanowił ogłosić swój wielki powrót, ale nie do tenisa, a... do nart. "Po 26 latach... co za niesamowite uczucie znów jeździć na nartach!" - napisał zachwycony tenisista, dziękując przy tym sponsorom, którzy pomogli mu w tej wielkiej przygodzie. Natychmiast zareagowało mnóstwo gwiazd ze świata sportu i nie tylko. Wspomniany wcześniej Andrzej Wrona napisał w relacji na Instagramie, że "ktoś tu czekał nawet dłużej ode mnie". Swoje trzy grosze dodała również Lindsey Vonn, która postanowiła zaprosić byłego tenisistę na wspólne zjazdy, kiedy tylko ona sama wyzdrowieje. Wpis gwiazdora polubili m.in. Hubert Hurkacz i Bartosz Bednorz.

Iga Świątek pójdzie w ślady Nadala? Już to zapowiedziała

O narciarskiej przygodzie marzy także Iga Świątek. W rozmowie dla Eurosportu z Justyną Kowalczyk wyjawiła, że jej ulubionym zimowym sportem było właśnie narciarstwo. Pytała wówczas też Kowalczyk czy jazdy na nartach się nie zapomina.

Zaskakujący ruch Świątek. Opublikowała zdjęcie i zwróciła się do Justyny Kowalczyk

Jak byłam mała, jeździliśmy regularnie na narty, więc z tym mam najwięcej doświadczenia, ale to było lata temu
mówiła Świątek.

Potem zamieściła na swoim Instagramie wpis, na którym pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Była na jakimś zimowym wyjeździe, w ręce trzymała nartę i miała na sobie narciarski kombinezon. Widać, że tęskni za możliwością uprawiania tego sportu, ale na to, ze względu na zawodowy tenis będzie musiała jeszcze poczekać.

Amanda Gawron
Rafael Nadal i Iga Świątek
Rafael Nadal i Iga ŚwiątekJamie Squire/Getty Images/AFPAFP
Sportowiec w białej czapce i koszulce z polską flagą oraz czerwonym nadrukiem, ściska pięść w geście zwycięstwa na korcie tenisowym.
Iga Świątek AFP
