Radykalna decyzja Świątek po wywalczeniu medalu. Polka wycofuje się ze zmagań

Iga Świątek rezygnuje z WTA 1000 w Toronto. Polka zamierza odpocząć po igrzyskach

Raszynianka nie jest jedyną tenisistką z czołówki, której zabraknie w Kanadzie. Oprócz Igi wycofały się także m.in. Jelena Rybakina, Barbora Krejcikova, Jasmine Paolini, Maria Sakkari, Danielle Collins, Marketa Vondrousova czy Caroline Garcia. Nie będzie to zatem najmocniej obsadzony tysięcznik, co stwarza doskonałą szansę przed Coco Gauff i Aryną Sabalenką, by mocno zapunktować w Toronto. Po kanadyjskich zmaganiach zostanie rozegrany jeszcze jeden turniej rangi WTA 1000 przed wielkoszlemowym US Open. Zawodniczki odwiedzą Cincinnati.