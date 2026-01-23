Radykalna decyzja, dobę przed meczem Świątek z Rosjanką. Jest komunikat
Rozpoczęła się rywalizacja w trzeciej rundzie Australian Open. Do tego etapu turnieju awansowały dwie nasze reprezentantki - Iga Świątek i Magda Linette. Mecz Poznanianki wyznaczono na piątek, a z kolei pojedynek z udziałem Raszynianki zaplanowano na sobotę. Wiceliderka rankingu WTA trafiła w tej fazie zmagań na Annę Kalinską. Dobę przed tym spotkaniem poznaliśmy plan gier na sobotę. Organizatorzy wielkoszlemowej imprezy podjęli radykalne kroki. Poniżej prezentujemy szczegóły.
Iga Świątek przebrnęła przez pierwsze dwie rundy wielkoszlemowych zmagań w Melbourne bez straty seta, chociaż nie obyło się bez problemów. Zwłaszcza w premierowym spotkaniu, kiedy to musiała wracać ze stanu 3:5 w otwierającej partii pojedynku z Yue Yuan. Podczas rywalizacji z Marie Bouzkovą nasza reprezentantka też potrzebowała odrobić dystans, tym razem w drugiej odsłonie. Z wyniku 1:3 wyszła jednak na 6:3, z czego była bardzo zadowolona po spotkaniu.
W trzeciej fazie Australian Open poprzeczka powędruje jeszcze bardziej w górę, bowiem Polkę czeka pierwsze starcie z rozstawioną przeciwniczką. Na jej drodze znalazła się turniejowa "31" - Anna Kalinska. Rosjanka potrafiła w przeszłości postawić twarde warunki Raszyniance. Wynika to ze stylu gry 27-latki, opartego na płaskich uderzeniach. Panie mierzyły się ze sobą w tej samej rundzie podczas ubiegłorocznego Szlema w Nowym Jorku. Wtedy tenisistka z Moskwy prowadziła nawet 5:1 w premierowym secie. Mimo to Świątek odrobiła straty i triumfowała po tie-breaku. Potem też Iga zgarnęła całe spotkanie. Zobaczymy, jak tym razem potoczy się ich pojedynek.
Australian Open: Znamy plan gier na sobotę. Wtedy dojdzie do meczu Świątek - Kalinska
Organizatorzy Australian Open zaprezentowali już plan gier na sobotnią rywalizację. To właśnie na ten dzień zaplanowano polsko-rosyjską batalię o czwartą rundę zmagań w Melbourne. Włodarze turnieju musieli zastosować radykalne kroki wobec jutrzejszych spotkań. A to dlatego, że do stolicy stanu Wiktoria mają dotrzeć potężne upały, sięgające 40 stopni Celsjusza. W związku z tym podjęto decyzję, że pierwsze mecze rozpoczną się już o godz. 10:30 czasu lokalnego, a nie jak to bywało w inne dni - o 11:00 czy 11:30.
Spotkanie Świątek - Kalinska otworzy sesję wieczorną na Margaret Court Arena - drugim najważniejszym obiekcie Australian Open. Na tym korcie Iga jeszcze nie grała podczas tegorocznej edycji zmagań w Melbourne. Wiadomo, że pojedynek rozpocznie się nie przed godz. 9:00 czasu polskiego. Tak wygląda plan na tę arenę na 24 stycznia:
- godz. 0:30 czasu polskiego: Jessica Pegula - Oksana Sielechmietjewa
- nie przed godz. 2:00 czasu polskiego: Peyton Stearns - Amanda Anisimova
- nie przed godz. 4:30 czasu polskiego: Ben Shelton - Valentin Vacherot
- nie przed godz. 9:00 czasu polskiego: Anna Kalinska - Iga Świątek
- następnie: Marin Cilic - Casper Ruud
Także w sesji wieczornej, tylko na Rod Laver Arena, odbędzie się batalia, która wyłoni rywalkę w czwartej rundzie dla zwyciężczyni polsko-rosyjskiej potyczki. W drugim meczu od godz. 9:00 czasu polskiego zobaczymy w akcji Naomi Osakę i Maddison Inglis. Wcześniej na głównym obiekcie zaprezentują się Botic van de Zandschulp oraz Novak Djokovic. Szykuje się zatem dzień pełen emocji w Melbourne.
Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.