Radykalna decyzja, dobę przed meczem Świątek z Rosjanką. Jest komunikat

Mateusz Stańczyk

Rozpoczęła się rywalizacja w trzeciej rundzie Australian Open. Do tego etapu turnieju awansowały dwie nasze reprezentantki - Iga Świątek i Magda Linette. Mecz Poznanianki wyznaczono na piątek, a z kolei pojedynek z udziałem Raszynianki zaplanowano na sobotę. Wiceliderka rankingu WTA trafiła w tej fazie zmagań na Annę Kalinską. Dobę przed tym spotkaniem poznaliśmy plan gier na sobotę. Organizatorzy wielkoszlemowej imprezy podjęli radykalne kroki. Poniżej prezentujemy szczegóły.

Dwie kobiety w sportowych strojach na korcie tenisowym, obie ubrane w czapki z daszkiem i koszulki bez rękawów, po lewej stronie kobieta gestykuluje dłonią, po prawej uśmiechnięta kobieta patrzy w kierunku kamery.
Anna Kalinska i Iga Świątek powalczą o awans do czwartej rundy Australian OpenSCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV / AFPAFP

Iga Świątek przebrnęła przez pierwsze dwie rundy wielkoszlemowych zmagań w Melbourne bez straty seta, chociaż nie obyło się bez problemów. Zwłaszcza w premierowym spotkaniu, kiedy to musiała wracać ze stanu 3:5 w otwierającej partii pojedynku z Yue Yuan. Podczas rywalizacji z Marie Bouzkovą nasza reprezentantka też potrzebowała odrobić dystans, tym razem w drugiej odsłonie. Z wyniku 1:3 wyszła jednak na 6:3, z czego była bardzo zadowolona po spotkaniu.

    W trzeciej fazie Australian Open poprzeczka powędruje jeszcze bardziej w górę, bowiem Polkę czeka pierwsze starcie z rozstawioną przeciwniczką. Na jej drodze znalazła się turniejowa "31" - Anna Kalinska. Rosjanka potrafiła w przeszłości postawić twarde warunki Raszyniance. Wynika to ze stylu gry 27-latki, opartego na płaskich uderzeniach. Panie mierzyły się ze sobą w tej samej rundzie podczas ubiegłorocznego Szlema w Nowym Jorku. Wtedy tenisistka z Moskwy prowadziła nawet 5:1 w premierowym secie. Mimo to Świątek odrobiła straty i triumfowała po tie-breaku. Potem też Iga zgarnęła całe spotkanie. Zobaczymy, jak tym razem potoczy się ich pojedynek.

      Australian Open: Znamy plan gier na sobotę. Wtedy dojdzie do meczu Świątek - Kalinska

      Organizatorzy Australian Open zaprezentowali już plan gier na sobotnią rywalizację. To właśnie na ten dzień zaplanowano polsko-rosyjską batalię o czwartą rundę zmagań w Melbourne. Włodarze turnieju musieli zastosować radykalne kroki wobec jutrzejszych spotkań. A to dlatego, że do stolicy stanu Wiktoria mają dotrzeć potężne upały, sięgające 40 stopni Celsjusza. W związku z tym podjęto decyzję, że pierwsze mecze rozpoczną się już o godz. 10:30 czasu lokalnego, a nie jak to bywało w inne dni - o 11:00 czy 11:30.

      Spotkanie Świątek - Kalinska otworzy sesję wieczorną na Margaret Court Arena - drugim najważniejszym obiekcie Australian Open. Na tym korcie Iga jeszcze nie grała podczas tegorocznej edycji zmagań w Melbourne. Wiadomo, że pojedynek rozpocznie się nie przed godz. 9:00 czasu polskiego. Tak wygląda plan na tę arenę na 24 stycznia:

      • godz. 0:30 czasu polskiego: Jessica Pegula - Oksana Sielechmietjewa
      • nie przed godz. 2:00 czasu polskiego: Peyton Stearns - Amanda Anisimova
      • nie przed godz. 4:30 czasu polskiego: Ben Shelton - Valentin Vacherot
      • nie przed godz. 9:00 czasu polskiego: Anna Kalinska - Iga Świątek
      • następnie: Marin Cilic - Casper Ruud

        Także w sesji wieczornej, tylko na Rod Laver Arena, odbędzie się batalia, która wyłoni rywalkę w czwartej rundzie dla zwyciężczyni polsko-rosyjskiej potyczki. W drugim meczu od godz. 9:00 czasu polskiego zobaczymy w akcji Naomi Osakę i Maddison Inglis. Wcześniej na głównym obiekcie zaprezentują się Botic van de Zandschulp oraz Novak Djokovic. Szykuje się zatem dzień pełen emocji w Melbourne.

        Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

        Iga Świątek: „Na początku turnieju nigdy nic nie wiadomo” WIDEO© 2025 Associated Press
        Tenisistka w białej czapce i sportowym stroju trzyma rakietę tenisową, wyrażając intensywną koncentrację podczas meczu na profesjonalnym korcie.
        Iga Świątek Izhar KHAN / AFPAFP
        Tenisistka w jasnym stroju sportowym i białym daszku cieszy się po wygranym punkcie na korcie, unosząc zaciśniętą pięść w geście triumfu, w tle rozmyta publiczność.
        Anna KalinskaANTHONY WALLACEAFP
        Naomi Osaka
        Naomi OsakaJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

