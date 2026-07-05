Radwańska zdiagnozowała problem Świątek. Iga reaguje zdecydowanie

Od wczorajszej konferencji prasowej z udziałem Igi Świątek najmocniej niosą się te słowa, które zdaniem wielu kompletnie nie pasują do sześciokrotnej triumfatorki Wielkich Szlemów. Do jej wiecznego głodu zwyciężania, do jej złości na najmniejsze potknięcia. A nawet do fenomenalnej statystyki, czyli kompletu 26 awansów co najmniej do trzeciej rundy turniejów wielkoszlemowych na 26 występów. Czyli 100 procent normy! Czy to byłoby możliwe bez genu zwyciężania?

Świątek o słowach Radwańskiej. Iga potwierdza skalę problemu

Nie dalej, jak w czwartek korespondent Interii zapytał Igę właśnie o tę kwestię. Co wtedy, słuchając tego pytania z wyraźną dumą, powiedziała?

- Nie wiedziałam o tym, bo szczerze mówiąc tego nie liczę. Zawsze staram się być gotowa do każdego meczu, niezależnie od tego, jaka jest przeciwniczka. Wiadomo, że w pierwszych rundach można wylosować raczej dziewczyny z niższym rankingiem i łatwo jest podejść do tych spotkań bardziej nonszalancko. A ja zawsze jestem gotowa od początku turnieju. I wiem, że w Wielkim Szlemie też mogą zdarzyć się różne niespodzianki. Dlatego ta czujność też mi pomaga być stabilną i gotową od pierwszych meczów - mówiła.

Teraz jednak, po niepowodzeniu w Londynie, żegnając się z turniejem na tak wczesnym etapie z pozycji obrończyni tytułu, radykalnie przeformatowała swoje podejście.

- Trzeba ufać procesowi, to pewne. Szczerze mówiąc wyniki przestały mnie już obchodzić. Byłam na nich tak bardzo skupiona, że trudno tak dalej funkcjonować. Dlatego staram się po prostu odpuścić. Nie osiągam dobrych wyników, więc nie będę ich oczekiwać - stwierdziła, co wywołało lawinę reakcji wśród polskich kibiców.

Mnóstwo cennych informacji, zwłaszcza pod adresem Igi Świątek, zawarła Agnieszka Radwańska w wywiadzie dla Interii. Na swoim przykładzie, gdy sama była wyśmienitą tenisistką, a w dodatku szanowaną i poważaną przez Raszyniankę, opowiedziała o wyzwaniach, z jakimi obecnie mierzy się jej młodsza koleżanka.

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Mając taki punkt odniesienia, na spotkaniu ze Świątek przywołałem jej konkretny cytat z wywiadu z "Isią", prosząc Świątek by się do tego odniosła, na ile dobrze 37-latka diagnozuje w jej przypadku sytuację.

Igę Świątek wzięło na totalną szczerość. Takich słów jeszcze nie słyszeliśmy

"Widząc Igę na korcie, czasem mam aż wręcz dreszcze, bo powracam do swoich lat i momentów, gdzie nie szło. Na treningu było okej, ale na mecz to się w ogóle nie przekładało. Widzę, że ona bardzo walczy z sobą i emocjami" - te słowa usłyszała ode mnie Iga, uważnie ich słuchając. Po czym powiedziała:

- Ogólnie... No tak. W sumie faktycznie jak komuś nie idzie, to naturalnie zawsze jest tak, że w tenisie trochę walczy się przeciwko sobie. Ale też miałam dużo meczów, gdzie po prostu grałam głupio i źle taktycznie, więc nie umiem podsumować i wszystkiego nie będę wrzucała do jednego wora, bo tenis jest za bardzo złożoną grą, żeby to robić - odparła Świątek.

I dodała: - Na pewno czasami nie jest łatwo, ale wszystkie się z tym zmagamy. Każda z nas walczy czasami z emocjami, czasami z jakimiś myślami. To nie jest tak, że tylko ja mam takie wyzwania - podsumowała Iga Świątek.

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