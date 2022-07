Radwańska w deblu ze Świątek na IO?! "Miałabym z kim grać"

- To kusi bardzo. Na igrzyskach miałabym z kim grać, nie ma co ukrywać - powiedziała Agnieszka Radwańska w rozmowie z "Polskim Radiem" pytana o swój ewentualnych występ na igrzyskach w Paryżu. 33-letnia tenisistka jasno zasugerowała, że w grę wchodziłby występ w deblu wspólnie z Igą Świątek.

Dodała jednak od razu, że decyzja nie zależy wyłącznie od niej. - Trzeba by się było jeszcze Igi zapytać, co na ten temat myśli - powiedziała.

Radwańska zakończyła karierę w 2018 roku, ale niedawno zaprezentowała się w rozgrywkach LOTTO Superligi, a teraz oglądamy ją na Wimbledonie, gdzie występuje w turnieju legend. Zaprezentowała się tam bardzo dobrze, stąd pojawiają się pytania, czy nie zamierza jednak wrócić do poważnego grania. Na przykład by przygotować się do igrzysk.

Mimo wszystko jasna deklaracja z ust Radwańskiej nie padła. Na razie nie znamy jej dalszych planów i ewentualnych kolejnych występów. Pewne jest jednak, że po tym, co widać na Wimbledonie, można stwierdzić, że Isia nadal ma to "coś", dzięki czemu czarowała fanów tenisa przez tyle lat.