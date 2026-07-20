Radwańska prosto z mostu ws. Świątek. Tak ją nazwała. Dobitnie

To najsłabszy sezon Igi Świątek od lat. Polka ani razu nie dotarła jeszcze do finału którejkolwiek imprezy, a z Wielkimi Szlemami żegnała się dość szybko (ćwierćfinał Australian Open, czwarta runda French Open i trzecia runda Wimbledonu). Nie wygląda to najlepiej, lecz Agnieszka Radwańska nie załamywałaby rąk.

W najnowszej rozmowie z portalem Tennis365 "Isia" zgadza się z oceną, wedle której Świątek ma problem z pewnością siebie. Odniosła się też do głośnej wypowiedzi Igi, w której ta zasygnalizowała, że nie przejmuje się już wynikami, a woli skupić się na "procesie".

Radwańska tłumaczy głośne słowa Świątek

Radwańska pokusiła się o interpretację słów Świątek. "Chyba miała na myśli, że skupia się na swoim nowym tenisie, na wyjściu na kort i pokazaniu jak najlepszej gry. Dlatego powiedziała, że tak naprawdę nie skupia się na wynikach" - objaśniła.

Ale oczywiście to zawsze się łączy, prawda? Jeśli grasz dobrze, rezultaty przychodzą

Przyznała, że obecnie Iga "ma trochę problemów z pewnością siebie, a także z wynikami i ze znalezieniem swojego najlepszego tenisa", lecz przyjdzie czas, w którym odzyska formę.

"Jest świetną zawodniczką. Właściwie, psychicznie i fizycznie, to wszystko jest na swoim miejscu. Ona nadal potrafi grać świetnego tenisa i myślę, że pokazuje to na korcie" - stwierdziła.

Jeśli Świątek pokona problemy z wahaniami formy podczas meczów, to - zdaniem Radwańskiej - zobaczymy, jak zdobywa następne tytuły.

Świątek odpuści sobie grę? "Radykalne posunięcia"

Wcześniej, w rozmowie z Arturem Gacem z Interii Sport, Agnieszka Radwańska opowiadała, że tenis to "ciężki mentalnie sport", który nie za bardzo pozwala na odpoczynek.

"Nie ma czasu, żeby się do końca zregenerować, ani na trening w ciągu sezonu, bo cały czas są turnieje, każdy chce grać największe Szlemy i największe tysięczniki. Turniej za turniejem, oczekiwania są z każdej strony i przykład Igi pokazuje, jak to jest ciężkie" - wyjaśniała, dodając, że Świątek dźwiga ten ciężar od wielu lat.

Odniosła się również do pomysłu, jakoby pomocna w przypadku Igi mogłaby okazać się przerwa od gry. Kładzie nacisk na coś innego.

"To są już radykalne posunięcia, by odpuścić pół sezonu lub cały sezon. Myślę, że aby wyjść spokojnie na kort, przede wszystkim trzeba znaleźć spokój poza kortem. (...) Wszystko musi być poukładane poza kortem" - podsumowała.





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