Agnieszka Radwańska przestrzega Igę Świątek: Każdy chce cię dopaść

"Chodzi o to, by o tym nie myśleć, by wychodzić na kort z takim nastawieniem jak poprzednio. Grać z jedynką przez tyle miesięcy to nieustanne ciśnienie. Każdy chce cię dopaść, każdy chce na ciebie wyjść jeszcze bardziej agresywnie. Przytłacza moim zdaniem cała świadomość tego wszystkiego. Jego ciężar i ogrom" - podkreśliła Radwańska.