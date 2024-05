Radwańska oceniła grę Świątek. Wyjaśniła w czym tkwi jej sekret

Trwa Roland Garros, a zmagania na paryskich kortach z uwagą obserwuje Agnieszka Radwańska. Z Igą Świątek krakowianka zna się bardzo dobrze - śledzi jej rozwój od paru dobrych lat. W szczerej rozmowie przeprowadzonej przed French Open była wiceliderka rankingu WTA oceniła grę aktualnej liderki i postanowiła ujawnić jej sekret. Przyznała, że do zwycięstw 23-latki dochodzi w jej głowie i jest to dla rywalek trudne do przeskoczenia.