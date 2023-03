Raducanu "rozgrzała" Świątek. Wcześniej coś chyba zawiodło

Iga Świątek ledwo co zaczęła rywalizację w Kalifornii, a już wywalczyła awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Indian Well s . Dotychczasowe rywalki polskiej tenisistki nie sprawiały jej większych problemów. Te pojawiły się dopiero, gdy na drodze 21-latki z Raszyna stanęła Emma Raducanu , młoda i utalentowana Brytyjka.

Raducanu jak na triumfatorkę turnieju wielkoszlemowego przystało mocno podgrzała atmosferę na kalifornijskim korcie . Już od pierwszych piłek wiadomo było, że będzie to zacięty pojedynek o awans do kolejnej rundy . Nic więc dziwnego, że Świątek musiała sporo się napocić już w pierwszych minutach spotkania.

Raducanu zmusiła Świątek do dodatkowej rozgrzewki w 1/8 finału w Indian Wells

Iga Świątek z początku przystąpiła do walki w czarnej bluzie. Jej decyzja nie może jednak dziwić - panie wyszły na kort przed godziną 21.00 czasu lokalnego. Wówczas temperatura w Indian Wells wynosi zazwyczaj około 12-14 stopni Celsjusza. Brytyjska tenisistka szybko jednak pomogła Polce się "rozgrzać" . Już podczas pierwszego gema raszynianka musiała sporo się nabiegać, by wyjść na prowadzenie w spotkaniu . Później kontynuowała grę bez dodatkowych elementów garderoby.