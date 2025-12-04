Raban w sprawie WTA. Pojawił się głośny protest. Padło nazwisko Igi Świątek

Serwis Sportico.com opublikował listę sportsmenek, które w 2025 roku mogły liczyć na najbardziej okazała apanaże. Bez niespodzianki, zestawienie całkowicie zdominowały tenisistki. W czołowej piętnastce znalazło się ich aż 10, a cztery z nich znajdziemy w TOP 5 zarobkowej klasyfikacji.

Nie zabrakło w niej rzecz jasna wiceliderki rankingu WTA - Igi Świątek, ulokowanej na trzeciej pozycji. Wedle zaprezentowanych danych, Polka zarobiła łącznie 23,1 mln dolarów, z czego 10,1 mln to nagrody pieniężne za rozegrane turnieje, a reszta dotyczy wszelkich umów i kontraktów sponsorskich.

Przed Igą Świątek znalazły się tylko: pierwsza rakieta świata Aryna Sabalenka oraz "królowa finansów" - Amerykanka Coco Gauff, na której konto wpłynęło w ostatnich miesiącach 31 mln dolarów.

Nie dziwi więc, że reprezentantka Stanów Zjednoczonych znalazła się na opublikowanej w jej ojczyźnie liście Forbesa "30 under 30", jako przykład młodej kobiety sukcesu.

Tenis. Coco Gauff uderzyła pięścią w stół. Domaga się równych płac w świecie tenisa

I właśnie w materiale wideo, który opublikował Forbes, Coco Gauff wypowiedziała się na temat nagród finansowych w świecie tenisa, protestując wobec tego, co obecnie ma miejsce w tourze WTA. Jej zdaniem różnica płac pomiędzy mężczyznami i kobietami powinna zostać zasypana. A swoje zdanie uargumentowała, odwołując się między innymi do meczów Igi Świątek.

W turniejach Wielkiego Szlema jesteśmy na swoim miejscu, jeśli chodzi o nagrody pieniężne, ale w światowych tourach różnica jest bardzo duża

I dodała: - Myślę, że na początek powinniśmy zwrócić się w stronę łączonych imprez ATP i WTA. Nie ma dla mnie żadnego sensu w tym, że wszyscy gramy do trzech setów, rywalizując na tym samym korcie, a czasami zdarzają się zawodniczki takie jak ja, Aryna Sabalenka, Iga Świątek czy Jessica Pegula, które wyprzedają niektóre stadiony w większym stopniu niż część mężczyzn, którzy i tak zarabiają więcej.

Warto podkreślić, że zarządzająca kobiecym tenisem organizacja WTA zobowiązała się w 2023 roku do działań mających doprowadzić do wyrównania płac. W łączonych imprezach rangi 1000 i 500 pula nagród wśród kobiet i mężczyzn ma zostać wyrównana nie później niż w 2027 roku.

Iga Świątek: Gra dla reprezentacji Polski to zawsze ogromna przyjemność. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek - obecna wiceliderka rankingu WTA Yuki Iwamura/Associated Press/East News AFP

Iga Świątek Li Jing / XINHUA / Xinhua via AFP AFP

Iga Świątek AKPA