Pytanie o Rosjanina. A Świątek ujawnia ws. siostry. Wydało się

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Zaczęło się od pytania dotyczącego Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, a skończyło na rodzinnym wyznaniu dotyczącym spraw rodzinnych. Taki skutek miał jeden z ostatnich wywiadów Igi Świątek z Polsatem Sport. Była liderka rankingu WTA ujawniła w nim pewną informację dotyczącą swojej starszej siostry Agaty, która niegdyś także była utalentowaną tenisistką. Zakończyła wprawdzie karierę, ale wróciła do sportu. Wiemy już, jakiego.

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Na zdjęciu Agata Świątek oraz Iga ŚwiątekArtur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Polsat Sport Premium 1 (zrzut ekranu)AFP

Iga Świątek walczy obecnie o obronę tytułu na Wimbledonie. W pierwszej rundzie nasza trzecia rakieta świata rozprawiła się w trzech setach z Amerykanką Taylor Townsend, a w drugiej czeka ją starcie z reprezentantką Czech - Karoliną Pliskovą, obecnie 73. zawodniczką w rankingu WTA.

Podczas pobytu w Londynie Iga Świątek odnosi się jednak do kwestii nie tylko tenisowych. Wcześniej miała już okazję wskazać swojego faworyta rozgrywanych właśnie w Ameryce Północnej Piłkarskich mistrzostw świata. Teraz natomiast miała okazję przed kamerą Polsatu Sport zabrać głos w sprawie padla. A punktem wyjścia w dyskusji było spotkanie, w którym wystąpiła o boku rosyjskiego tenisisty Daniiła Miedwiediewa.

Wimbledon. Iga Świątek mówiła o padlu. I ujawniła ws. siostry Agaty

- Grałaś w padla z Daniiłem Miedwiediewem. Padel zyskuje coraz większą popularność na świecie. Co byś doradziła młodym ludziom? To jest fajne? Miałaś frajdę z tego? Grałaś w padla dla zabawy z Daniiłem? Czy to jest trudne dla Ciebie? - zagadnął naszą najlepszą tenisistkę znany dziennikarz Tomasz Lorek.

- Nie wiem, czy można powiedzieć, że ktoś mnie podziwiał, bo w sumie nic nie zagrałam tam tak, jak powinnam. Ale na pewno jest to fajna zabawa, zwłaszcza jak się pozna reguły, bo jednak dla tenisisty przestawienie się z tych tenisowych zasad jest dość wymagające - odpowiedziała Iga Świątek.

A następnie ujawniła, że padel stał się wielką pasją jej starszej siostry Agaty.

- W sumie moja siostra cały czas gra. Bierze nawet udział w jakichś ligach i w ogóle - przekazała wciąż obecna mistrzyni Wimbledonu.

Warto przypomnieć, że Agata Świątek podobnie jak siostra podążała niegdyś tenisową ścieżką, z której zeszła jednak między innymi na skutek problemów zdrowotnych. A teraz - jak się okazuje - wróciła jednak do aktywnego uprawiania sportu.

Iga Świątek przyznała jednak, że odpowiednia może być odwrotna droga i to padel może okazać się dobrym wstępem do oswojenia się z całą rodziną sportów polegających na przebijaniu piłki nad siatką.

- Myślę, że dla kogoś, kto nigdy nie grał w sporty rakietowe, padel jest o wiele prostszy niż tenis. I można się przy nim posocjalizować nieco bardziej, bo jednak jest się bliżej ludzi. Więc w sumie super, że też będzie to sport olimpijski, bo to pokazuje też, jak świat idzie do przodu i różne inne dyscypliny zyskują popularność

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Iga ŚwiątekMAHOUDEAU Clement / KMSP / KMSP via AFP AFP


Iga Świątek jedną z głównych faworytek do wygrania Wimbledonu. Rywalki zmieniły podejście do Polki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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