Publika w szoku na finale Świątek. Te hasła przejdą do historii

Mówiliśmy sobie, że drugi taki mecz, jak ten Igi Świątek z Belindą Bencic w półfinale raczej nie może się powtórzyć. Nie to, że nie wierzyliśmy w polską gwiazdę, ale uznaliśmy, że Amanda Anisimova przecież nie przez przypadek pokonała Arynę Sabalenkę . I to ograła liderkę rankingu WTA po znakomitym meczu, wytrzymując jego wielkie trudy.

A tu jednak - Iga Świątek udowodniła, że wróciła do życiowej formy, a w takiej dyspozycji jest tenisistką z innej planety . Finał jeszcze dobrze nie zdążył się rozpocząć, a Iga już miała nad nim pełną kontrolę. Anisimova zaczęła spięta , a odbierająca takie sygnały Świątek jest jak zwierzę, które po sportowemu "zagryza" przeciwniczkę.

Gdy w pierwszym gemie, przy podaniu Amerykanki, zrobiło się 0:40, dwóch dziennikarzy od razu orzekło, że zapowiada się powtórka z tego, co obserwowaliśmy w półfinale Polki. - No to mamy szybkie 0:6 - zaryzykowali(?) zgodnie i zaczęli się śmiać. Jednak nie pomylili się ani o jotę, Polka w 25 minut zdemolowała groźną rywalkę.