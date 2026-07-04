Publiczność zamarła. Obrazek z leżącą Świątek zmroził wszystkich

Iga Świątek wciąż jest w procesie, co dokładnie widzieliśmy od rozpoczęcia pojedynku z groźną Alexandrą Ealą, za którą przemawiało świetne przetarcie w Berlinie. Na tamtejszych kortach trawiastych doszła do półfinału, wygrywając m.in. z wiceliderką WTA Jeleną Rybakiną oraz Eliną Switoliną.

Iga Świątek z fatalnie wyglądającą wywrotką. Kamień z serca

Naszej zawodniczce szybko zdarzył się podwójny błąd serwisowy, a krótko potem przy siatce fatalnie przestrzelona akcja. Wówczas pojawił się na widowni wyraźny jęk zawodu. Gra Igi falowała, po chwili sama zaprezentowała bardzo ładną akcję. Gdy wchodził jej pierwszy serwis, natychmiast było lepiej. Eala też pierwszym podaniem nie robiła furory.

Największy aplauz zebrała nasza zawodniczka, gdy popisała się kapitalną kontrą forhendem, na pełnym dobiegu, zdobywając w ten sposób przełamanie w pierwszym secie na 2:1. Niestety ekspresowo została odłamana, a rywalka cenny punkt wywalczyła na bekhendowej stronie Polki.

Grozą powiało przy wyniki 3:3, gdy Eala prowadziła 30:0. Filipinka przegoniła Igę po korcie, a przy ostatnim uderzeniu tak wyprowadziła w pole 25-latkę, że Iga zaliczyła - w warstwie wizualnej - fatalnie wyglądający upadek.

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Kolokwialnie pisząc, Polka kompletnie się "rozjechała" i przez moment nie podnosiła z kortu. Na trybunach zapanowała kompletna cisza, całe szczęście po kilku sekundach Świątek wstała i z przebiegu dalszego meczu można było odnieść wrażenie, że ta sytuacja raczej nie wywołała w jej organizmie żadnego urazu.

Pierwszy set okazał się być niewyobrażalnym dreszczowcem. Przy wyniku 6:6 potrzebny był tie-break. Iga Świątek źle w niego weszła, ale później w cudowny sposób odrobiła straty. Końcówka należała do Eali, która tę wyczerpującą batalię wyszarpała 11:9. Po takim secie obie zawodniczki skorzystały z przysługującej im przerwy i udały się do szatni na kilkuminutowy reset.

Z Londynu - Artur Gac

Iga Świątek Tolga Akmen EPA

Alexandra Eala NEIL HALL EPA





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