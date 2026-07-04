Publiczność zamarła. Obrazek z leżącą Świątek zmroził wszystkich

Artur Gac

Artur Gac

Zgodnie z przewidywaniami Iga Świątek na początku meczu 3. rundy z Alexandrą Ealą przekonała się, że czeka ją bardzo trudne zadanie, aby podołać roli faworytki z pozycji obrończyni tytułu. Nie do przewidzenia były za to wydarzenia z pierwszego seta i siódmego gema, gdy w pewnym momencie komplet publiczności na korcie centralnym, w tym wiele gwiazd w Loży Królewskiej, zamarło po tym, jak naszej gwieździe kompletnie rozjechały się nogi i zaliczyła bardzo nieprzyjemny uślizg.

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Iga Świątek w momencie, który zmroził wszystkich kibiców na korcie centralnymscreenshot/Polsat SportPUSTE

Iga Świątek wciąż jest w procesie, co dokładnie widzieliśmy od rozpoczęcia pojedynku z groźną Alexandrą Ealą, za którą przemawiało świetne przetarcie w Berlinie. Na tamtejszych kortach trawiastych doszła do półfinału, wygrywając m.in. z wiceliderką WTA Jeleną Rybakiną oraz Eliną Switoliną.

Iga Świątek z fatalnie wyglądającą wywrotką. Kamień z serca

Naszej zawodniczce szybko zdarzył się podwójny błąd serwisowy, a krótko potem przy siatce fatalnie przestrzelona akcja. Wówczas pojawił się na widowni wyraźny jęk zawodu. Gra Igi falowała, po chwili sama zaprezentowała bardzo ładną akcję. Gdy wchodził jej pierwszy serwis, natychmiast było lepiej. Eala też pierwszym podaniem nie robiła furory.

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Artur Gac
Artur Gac

Największy aplauz zebrała nasza zawodniczka, gdy popisała się kapitalną kontrą forhendem, na pełnym dobiegu, zdobywając w ten sposób przełamanie w pierwszym secie na 2:1. Niestety ekspresowo została odłamana, a rywalka cenny punkt wywalczyła na bekhendowej stronie Polki.

Grozą powiało przy wyniki 3:3, gdy Eala prowadziła 30:0. Filipinka przegoniła Igę po korcie, a przy ostatnim uderzeniu tak wyprowadziła w pole 25-latkę, że Iga zaliczyła - w warstwie wizualnej - fatalnie wyglądający upadek.

Kolokwialnie pisząc, Polka kompletnie się "rozjechała" i przez moment nie podnosiła z kortu. Na trybunach zapanowała kompletna cisza, całe szczęście po kilku sekundach Świątek wstała i z przebiegu dalszego meczu można było odnieść wrażenie, że ta sytuacja raczej nie wywołała w jej organizmie żadnego urazu.

Pierwszy set okazał się być niewyobrażalnym dreszczowcem. Przy wyniku 6:6 potrzebny był tie-break. Iga Świątek źle w niego weszła, ale później w cudowny sposób odrobiła straty. Końcówka należała do Eali, która tę wyczerpującą batalię wyszarpała 11:9. Po takim secie obie zawodniczki skorzystały z przysługującej im przerwy i udały się do szatni na kilkuminutowy reset.

Z Londynu - Artur Gac

Tenisistka ubrana na biało pochylona na korcie trawiastym, trzymająca rakietę tenisową i sprawdzająca coś przy bucie.
Iga ŚwiątekTolga AkmenEPA
Tenisistka w białym stroju wykonuje dynamiczny ruch, aby odebrać piłkę tuż nad trawą podczas meczu na korcie tenisowym.
Alexandra EalaNEIL HALLEPA


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