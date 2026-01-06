Partner merytoryczny: Eleven Sports

Publiczna wiadomość z Sydney od Świątek i Hurkacza. Wspólnie ogłaszają

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Iga Świątek i Hubert Hurkacz poprowadzili w poniedziałek reprezentację Polski do zwycięstwa nad Niemcami na turnieju United Cup. Oboje - mimo pierwotnych planów - odpuścili sobie potem jednak występ w mikście, a ich miejsce na korcie zajęli Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Po triumfie "Biało-Czerwonych" nad Niemcami 3:0 oboje publicznie zabrali głos w tej sprawie podczas konferencji prasowej. I przemówili jednym głosem.

Dwoje sportowców w ubraniach z polską flagą siedzi na tle ścianki z logotypami United Cup podczas konferencji prasowej, trzymając mikrofony.
Iga Świątek i Hubert Hurkacz na konferencji prasowej podczas United CupYouTube @SoTennisYoutube

Reprezentacja Polski ma za sobą niezwykle udaną inaugurację na tegorocznym United Cup. Biało-Czerwona delegacja była bezbłędna w poniedziałkowym starciu z Niemcami, pokonując naszych zachodnich sąsiadów 3:0.

Wszystko rozpoczęło się od świetnego powrotu na kort Huberta Hurkacza, który pokonał 6:3, 6:4 trzeciego w rankingu ATP Alexandra Zvereva.

Później do akcji przystąpiła Iga Świątek, która mierzyła się z Evą Lys. A ten mecz był już zdecydowanie bardziej zacięty. Ba, w jego pierwszym secie Niemka sprawiła nawet niespodziankę, pokonując wiceliderkę rankingu WTA 6:3. Później Polka odwróciła jednak losy rywalizacji, wygrywając dwie kolejne partie 6:3, 6:4.

    Triumf Igi Świątek przesądzał już o zwycięstwie Polski nad Niemcami, lecz do rozegrania pozostawał jeszcze mecz w mikście. Początkowo mieli w nim wziąć udział właśnie Hubert Hurkacz i 24-letnia tenisistka z Raszyna. W ostatniej chwili doszło jednak do zmiany i na kort z Alexandrem Zverevem i Laurą Siegemund wyszli Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Także oni wzorowo wywiązali się ze swojego zadania, pieczętując wygraną 3:0 naszej kadry.

    United Cup. Iga Świątek i Hubert Hurkacz wprost o mikście

    Po zwycięstwie Polaków Iga Świątek zjawiła się u boku Huberta Hurkacza na konferencji prasowej. Nasz duet był pytany między innymi właśnie o grę w mikście w kontekście walki o awans do ćwierćfinału, o którym przesądzić mogą wyniki poszczególnych potyczek.

    Cóż, nie wiem, jak wygląda sprawa kwalifikacji. I nie wiem, czy chcę wiedzieć
    rozpoczęła swoją wypowiedź Iga Świątek

    A następnie oboje pochwalili to Katarzynę Kawę oraz Jana Zielińskiego.

    - Mamy świetny zespół - powiedział Hubert Hurkacz.

    - Tak, mimo wszystko mieliśmy kapitalny duet w mikście. I wygraliśmy. Zobaczymy, co będzie - doprecyzowała Iga Świątek.

    A następnie zaczęła mówić o szczegółach dotyczących decyzji co do występu w grze mieszanej.

    To zależy od singla. Mój mecz był długi i zacięty na samym początku. A to zawsze kosztuje więcej ciebie i twoje ciało. Dla mnie mądre było więc to, by odpocząć i przygotować się do mojego meczu w singlu za dwa dni
    przekazała Iga Świątek

      Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Iga Świątek i Hubert Hurkacz mieli podczas igrzysk olimpijskich zagrać w turnieju miksta
      Iga ŚwiątekMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
      Tenisistka w sportowym stroju oraz czapce z daszkiem wykonuje gest ręką na ciemnym tle, skupiona na grze.
      Iga ŚwiątekAFP
      Hubert Hurkacz i Iga Świątek
      Hubert Hurkacz i Iga ŚwiątekPatrick HAMILTONAFP

