Publiczna wiadomość z Sydney od Świątek i Hurkacza. Wspólnie ogłaszają

Reprezentacja Polski ma za sobą niezwykle udaną inaugurację na tegorocznym United Cup. Biało-Czerwona delegacja była bezbłędna w poniedziałkowym starciu z Niemcami, pokonując naszych zachodnich sąsiadów 3:0.

Wszystko rozpoczęło się od świetnego powrotu na kort Huberta Hurkacza, który pokonał 6:3, 6:4 trzeciego w rankingu ATP Alexandra Zvereva.

Później do akcji przystąpiła Iga Świątek, która mierzyła się z Evą Lys. A ten mecz był już zdecydowanie bardziej zacięty. Ba, w jego pierwszym secie Niemka sprawiła nawet niespodziankę, pokonując wiceliderkę rankingu WTA 6:3. Później Polka odwróciła jednak losy rywalizacji, wygrywając dwie kolejne partie 6:3, 6:4.

Triumf Igi Świątek przesądzał już o zwycięstwie Polski nad Niemcami, lecz do rozegrania pozostawał jeszcze mecz w mikście. Początkowo mieli w nim wziąć udział właśnie Hubert Hurkacz i 24-letnia tenisistka z Raszyna. W ostatniej chwili doszło jednak do zmiany i na kort z Alexandrem Zverevem i Laurą Siegemund wyszli Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Także oni wzorowo wywiązali się ze swojego zadania, pieczętując wygraną 3:0 naszej kadry.

United Cup. Iga Świątek i Hubert Hurkacz wprost o mikście

Po zwycięstwie Polaków Iga Świątek zjawiła się u boku Huberta Hurkacza na konferencji prasowej. Nasz duet był pytany między innymi właśnie o grę w mikście w kontekście walki o awans do ćwierćfinału, o którym przesądzić mogą wyniki poszczególnych potyczek.

Cóż, nie wiem, jak wygląda sprawa kwalifikacji. I nie wiem, czy chcę wiedzieć

A następnie oboje pochwalili to Katarzynę Kawę oraz Jana Zielińskiego.

- Mamy świetny zespół - powiedział Hubert Hurkacz.

- Tak, mimo wszystko mieliśmy kapitalny duet w mikście. I wygraliśmy. Zobaczymy, co będzie - doprecyzowała Iga Świątek.

A następnie zaczęła mówić o szczegółach dotyczących decyzji co do występu w grze mieszanej.

To zależy od singla. Mój mecz był długi i zacięty na samym początku. A to zawsze kosztuje więcej ciebie i twoje ciało. Dla mnie mądre było więc to, by odpocząć i przygotować się do mojego meczu w singlu za dwa dni

Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Iga Świątek AFP

Hubert Hurkacz i Iga Świątek Patrick HAMILTON AFP