Publiczna wiadomość z Sydney od Świątek i Hurkacza. Wspólnie ogłaszają
Iga Świątek i Hubert Hurkacz poprowadzili w poniedziałek reprezentację Polski do zwycięstwa nad Niemcami na turnieju United Cup. Oboje - mimo pierwotnych planów - odpuścili sobie potem jednak występ w mikście, a ich miejsce na korcie zajęli Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Po triumfie "Biało-Czerwonych" nad Niemcami 3:0 oboje publicznie zabrali głos w tej sprawie podczas konferencji prasowej. I przemówili jednym głosem.
Reprezentacja Polski ma za sobą niezwykle udaną inaugurację na tegorocznym United Cup. Biało-Czerwona delegacja była bezbłędna w poniedziałkowym starciu z Niemcami, pokonując naszych zachodnich sąsiadów 3:0.
Wszystko rozpoczęło się od świetnego powrotu na kort Huberta Hurkacza, który pokonał 6:3, 6:4 trzeciego w rankingu ATP Alexandra Zvereva.
Później do akcji przystąpiła Iga Świątek, która mierzyła się z Evą Lys. A ten mecz był już zdecydowanie bardziej zacięty. Ba, w jego pierwszym secie Niemka sprawiła nawet niespodziankę, pokonując wiceliderkę rankingu WTA 6:3. Później Polka odwróciła jednak losy rywalizacji, wygrywając dwie kolejne partie 6:3, 6:4.
Triumf Igi Świątek przesądzał już o zwycięstwie Polski nad Niemcami, lecz do rozegrania pozostawał jeszcze mecz w mikście. Początkowo mieli w nim wziąć udział właśnie Hubert Hurkacz i 24-letnia tenisistka z Raszyna. W ostatniej chwili doszło jednak do zmiany i na kort z Alexandrem Zverevem i Laurą Siegemund wyszli Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Także oni wzorowo wywiązali się ze swojego zadania, pieczętując wygraną 3:0 naszej kadry.
United Cup. Iga Świątek i Hubert Hurkacz wprost o mikście
Po zwycięstwie Polaków Iga Świątek zjawiła się u boku Huberta Hurkacza na konferencji prasowej. Nasz duet był pytany między innymi właśnie o grę w mikście w kontekście walki o awans do ćwierćfinału, o którym przesądzić mogą wyniki poszczególnych potyczek.
Cóż, nie wiem, jak wygląda sprawa kwalifikacji. I nie wiem, czy chcę wiedzieć
A następnie oboje pochwalili to Katarzynę Kawę oraz Jana Zielińskiego.
- Mamy świetny zespół - powiedział Hubert Hurkacz.
- Tak, mimo wszystko mieliśmy kapitalny duet w mikście. I wygraliśmy. Zobaczymy, co będzie - doprecyzowała Iga Świątek.
A następnie zaczęła mówić o szczegółach dotyczących decyzji co do występu w grze mieszanej.
To zależy od singla. Mój mecz był długi i zacięty na samym początku. A to zawsze kosztuje więcej ciebie i twoje ciało. Dla mnie mądre było więc to, by odpocząć i przygotować się do mojego meczu w singlu za dwa dni