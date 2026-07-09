Dariusz Ostafiński, Interia: Kiedy zapytałem jednego z psychologów, czy zabrałby głos ws. Igi Świątek i Darii Abramowicz, to dostałem odpowiedź, że jest taka zasada, że nie mówi się o kolegach czy koleżankach po fachu. Pan się zgodził.

Marcin Kwiatkowski (Sport and Minds - Psychologia Sportu i Trening Mentalny): Bo wszystko zależy od psychologów. Dziennikarze też dzielą się na takich, którzy stawiają określone pytania i takich, którzy milczą. A ja lubię pracować z mediami. Pamiętam, jak powiedziałem, że nasz bardzo znany skoczek może zakończyć karierę. Burza się rozpętała, ale miałem rację.

Teraz też chce pan rozpętać burzę?

- Nie. Teraz zabieram głos, bo wielu ekspertów wskazuje na problem mentalny Igi Świątek. To są takie wybitne postacie, jak Martina Navratilova, Pam Shriver, Mats Wilander czy Kim Clijsters. Trudno posądzić ich o stronniczość i negatywne intencje.

Radzą Świątek konsultację u innego psychologa. Jest jasna odpowiedź

To prawda. A jeszcze ciekawsze jest to, że wielu tych ekspertów zwraca się do Igi Świątek, żeby rozważyła, czy wręcz zgodziła się na konsultację u innego psychologa niż Daria Abramowicz.

- To jest delikatna sprawa. Cała ta dyskusja toczy się na podstawie opinii, a nie na podstawie faktów. Obserwator sportowy zawsze może coś takiego zaproponować, ale specjalista już nie, bo nie zna sytuacji z wewnątrz teamu. Trzeba też pamiętać, że w przypadku pracy psychologa często mamy do czynienia z danymi, które można określić jako dane wrażliwe. Nie znając faktów, nie mogę powiedzieć, że taka konsultacja u innego psychologa miałaby sens i cokolwiek by dała.

Faktów nigdy nie poznamy, bo team Świątek reglamentuje informacje. Kiedyś ciekawie opowiedział o tym Karol Stopa z Eurosportu.

- Tak, słyszałem tę wypowiedź. Jednak sportowiec jest osobą publiczną, a ograniczenie dostępu do informacji jest z góry skazane na niepowodzenie. Wielu sportowców chce popularności, aby budować markę, a z drugiej strony selekcjonuje informacje, aby podkreślać pozytywne elementy, jednocześnie często pomijając te trudne.

Mówi wprost, co sądzi o wakacjach Świątek z psychologiem

Kłopot w tym, że jak ludzie nie dostają informacji, to zaczynają spekulować, dodawać coś od siebie. W efekcie to reglamentowanie staje się coraz większym problemem. Przecież to z tego powodu współpraca Igi Świątek z Darią Abramowicz obrosła mitami.

- To ja od razu powiem, że nie krytykowałbym medialności psychologa, bo o tym sporo się mówi. Każdy z nas pamięta Jana Blecharza z okresu jego współpracy z Adamem Małyszem. To dało dobry efekt. Wielu trenerów i sportowców otworzyło się na pracę nad sferą mentalną i dostrzegło rolę psychologii sportu w optymalizacji wyniku sportowego. Oczywiście warto zachować odpowiednie proporcje. Psycholog zasadniczo powinien pozostawać w cieniu. Trzeba pamiętać, że to tylko jedna z osób w sztabie i bynajmniej nie ta najważniejsza.

Obserwując sztab Świątek, można dojść do wniosku, że w jej teamie psycholog ma bardzo szerokie kompetencje. Wręcz takie, że jeździ z zawodnikiem na wakacje. Pan by pojechał?

- Ja bym nie pojechał. Po prostu zgadzam się z opinią profesora Marcina Krawczyńskiego, że psycholog działa niejako w tle i pełni rolę pomocniczą. Poza tym dla komfortu współpracy z klientem ważne jest rozdzielenie relacji zawodowych i prywatnych. Znam wielu psychologów, którzy nie skracają dystansu i pozostają ze swoimi zawodnikami w relacjach na "Pan" czy "Pani" nawet jeśli współpracują ze sobą przez wiele lat.

Zaskakująca propozycja ws. Darii Abramowicz

To chyba eksperci mają rację, sugerując Idze Świątek spotkanie z innym specjalistą?

- Już powiedziałem: za mało znamy faktów, by to stwierdzić. Mogę natomiast powiedzieć, że praca z wyczynowym sportowcem jest obciążająca także dla psychologa. Dlatego w psychologii korzystamy z superwizji. Jest to proces, w którym psycholog omawia swoją pracę z innymi specjalistami w tej dziedzinie.

Wysyła pan Darię Abramowicz do psychologa.

- Ja tylko mówię, że to jest pomocne i to dotyczy każdego psychologa, także sportowego. Superwizja to standard i nieodzowny element pracy, ponieważ pozwala na bieżąco weryfikować skuteczność stosowanych metod i sugeruje nowe kierunki działania. Chroni terapeutę przed wypaleniem i pozwala spojrzeć na wiele problemów z innej perspektywy. Gdyby w tej sytuacji, o którą pan pyta była superwizja w użyciu, to wiedzielibyśmy, czy taka konsultacja Igi Świątek z innym psychologiem jest w ogóle potrzebna.

Objaśnia strategię Abramowicz dla Świątek

Pani Abramowicz przedstawiła strategię dla Świątek i w dość zawiły sposób wyjaśniła, iż chodzi o to, by tenisista działał automatycznie, praktycznie bezmyślnie i jednocześnie, by jego ciało wiedziało, co robić bez ingerencji umysłu i przy minimalnym świadomym wysiłku. A jeszcze sama Iga Świątek zaczęła mówić, że nie skupia się na wynikach, co pewnie też jest jakąś strategią pani Abramowicz. Przyznam, że trochę się w tym wszystkim pogubiłem.

- Nie będę oczywiście komentował strategii innego psychologa sportowego i metod jego pracy. Mogę natomiast odnieść się do roli automatyzmu w sporcie. W psychologii idealne wykonywanie ruchów automatycznie i bez wysiłku jest jednym z niezbędnych elementów warunkujących osiąganie sukcesów w sporcie. Z kolei w stanie flow, który jest szczególnie korzystny dla sportowca w sytuacji rywalizacji sportowej, mówimy o wykonywaniu czynności automatycznie, bez zbędnego zastanawiania się nad każdym ruchem oraz skupieniu na jednej, konkretnej czynności, przy jednoczesnym odcięciu od bodźców z zewnątrz.

Znam takich, którzy twierdzą, że wyjęcie Abramowicz z tego sztabu mogłoby sprawić, że gra Iga Świątek całkiem się posypie.

- Jako psycholog nie mam kompetencji do odpowiedzi na to pytanie. Nie mogę sugerować żadnych rozwiązań, także na poziomie opinii, nie znając sytuacji z wewnątrz. To integralna decyzja zawodniczki i jej teamu a wszystkich kibiców oraz komentatorów zachęcałbym do pamiętania o tym prostym fakcie.

Daria Abramowicz i Iga Świątek ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Iga Świątek, Daria Abramowicz Artur Widak AFP

Daria Abramowicz, Iga Świątek Foto Olimpik AFP





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