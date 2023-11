Psycholog Igi Świątek przerywa milczenie. Otwarcie mówi o tym problemie

Dla Igi Świątek był to kolejny udany sezon. Raszynianka zakończyła go tryumfem w Cancun i dodatkowo wróciła na pierwsze miejsce w światowym rankingu WTA. "Biało-Czerwona" po kolejnym spektakularnym sukcesie na korcie podziękowała w mediach społecznościowych kibicom i swojemu zespołowi, który towarzyszy jej podczas meczów. W drużynie Świątek jest między innymi Daria Abramowicz, która swego czasu podpadła kibicom . O co chodziło?