Iga Świątek w ostatnich latach ma bardzo zbliżony harmonogram, jeśli chodzi o początek sezonu. Polka inauguruje sezon zawsze podczas reprezentacyjnego turnieju United Cup, który odbywa się w Australii. Dzięki temu Iga jest w stanie w jakimś stanie przyzwyczaić się do warunków, które może spotkać w Australian Open.

Ten turniej jak na razie nie jest dla naszej gwiazdy zbyt przyjazny w porównaniu z innymi Wielkimi Szlemami. Najdalej w Melbourne Iga dotarła do półfinału, co miało miejsce dwukrotnie. Raszynianka zwykle podchodziła do imprezy w roli znaczącej faworytki, także przez pryzmat dobrych występów właśnie w United Cup.

Trudny czas Fissette'a. "Uratowany przez Wimbledon"

W ten sezon weszła jakby na zaciągniętym hamulcu ręcznym, bo w Sydney nie pokazała tak wysokiej dyspozycji. Co to oznacza w kontekście Australian Open i jak należy ocenić pracę Wima Fissette'a po nieco ponad roku? Na te i inne pytania odpowiedział Dawid Olejniczak w rozmowie z Interia Sport.

Belg zapowiadał, że chce nieco zmienić tenis Igi, aby był mniej przewidywalny. - Powiem szczerze, że ja nie widzę jakiejś pieczęci, nie widzę rewolucji trenera Fissette'a. Oczywiście wygrała Wimbledon i Cincinnati, ale mam wrażenie, że ten poprzedni sezon uratowany został właśnie przez Wimbledon - rozpoczyna komentator tenisa.

- Mam wrażenie, że bez tego mogłoby być niekoniecznie wesoło, ale wygrana w najważniejszym turnieju świata jest oczywiście najważniejsza. Trudno mi w tym momencie ocenić tę współpracę, ale najistotniejszy jest tutaj głos Igi. Skoro trener Fissette pozostaje na stanowisku, to znaczy, że jest zadowolona - dodaje Olejniczak.

Do Wimbledonu Świątek podchodziła bez żadnego wygranego tytułu pod wodzą Belga, ostatecznie sezon skończyła z trzema skalpami. - Myślę, że gdyby nie Wimbledon, Iga teraz mogłaby mieć innego trenera. Triumf w Londynie spadł z nieba, tym bardziej wygrany w takim stylu (w finale bez straty gema przyp. red.) - kontynuuje dziennikarz.

- Nie było takiej powtarzalności w grze Igi, w meczach, w turniejach, chociażby na kortach ziemnych, jak to było w poprzednich sezonach. Poprzedni sezon ułożył się tak, że wygrywała tam, gdzie dotychczas nie wygrywała, a przegrywała tam, gdzie wygrywała. Nie pokusiłbym się jednak na stwierdzenie, że trener Fissette przyszedł i odmienił grę Igi - podsumowuje ten wątek nasz rozmówca.

Nieudane indywidualnie United Cup. "Może być tylko lepiej"

W trakcie zakończonego szczęśliwie United Cup świat obiegły obrazki, jak Iga ze łzami w oczach schodzi na ławkę. - Iga jest już na tyle doświadczoną zawodniczką, że powinna sobie z tymi emocjami radzić - stwierdza krótko były 185. tenisista świata.

Samo United Cup dla Polki nie było tak udane, jak poprzednie edycje. Pojawiło się więcej słabych momentów. - Ostatecznie najważniejszy jest triumf reprezentacji. Jest sukces drużyny i moim zdaniem, to co wydarzyło się podczas United Cup nie musi mieć wpływu na Australian Open - ocenia Olejniczak.

Bez wątpienia nie sposób jest jednak przejść obojętnie obok porażek z Belindą Bencić i Coco Gauff. - Moim zdaniem w Melbourne powinno być lepiej, ale niepokojące jest to, że dość wyraźnie przegrała ze Szwajcarką i Amerykanką. Myślę, że przez ten tydzień przerwy można naprawdę dużo poprawić i zmienić. Z tych porażek przy wyciągnięciu odpowiednich wniosków, może być tylko lepiej - podsumowuje nasz ekspert.

Podczas Australian Open możemy być świadkami historycznych wydarzeń. Iga Świątek i Carlos Alcaraz walczą bowiem o dołączenie do zaszczytnego grona tenisowego. Ta dwójka może skompletować karierowego Wielkiego Szlema. - To bardzo ciekawa kwestia. Nie stawiam ich w pierwszym rzędzie faworytów, bo u panów dla mnie numerem jeden jest Sinner, a u pań Sabalenka, ale ja lubię być kontrowersyjny, więc odpowiem, że tak się skończy. Nie powiem jednak, kto tego dokona - kończy Olejniczak.

Iga Świątek rywalizację w Australian Open rozpocznie od spotkania ze zdecydowanie niżej notowaną Yue Yuan, a to spotkanie już w poniedziałek 19 stycznia. Na potencjalnej drodze Polki znajduje się także polsko-japoński duet, a więc Naomi Osaka prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego. Ten mecz możliwy jest w czwartej rundzie.

Rozmawiał,

Rafał Sierhej Interia Sport

Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek rywalizowała z Malene Helgo na otwarcie sezonu 2025 podczas United Cup SAEED KHAN / AFP AFP

Iga Świątek powalczy o swoj najlepszy wynik w Australian Open LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Wim Fissette Stach Antkowiak/REPORTER Reporter