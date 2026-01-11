Takiego otwarcia sezonu chyba żaden z polskich kibiców tenisa się nie spodziewał. Tego, że Polska może zostać mistrzem United Cup, ale bez punktów Igi Świątek w dwóch decydujących potyczkach. A tak się właśnie stało - Biało-Czerwoni po raz pierwszy sięgnęli po to trofeum, a w sobotę i niedzielę punktowali tylko Huberta Hurkacz oraz para: Katarzyna Kawa/Jan Zieliński.

Na zachodzie Australii dobiegł zaś końca inny turniej - w Brisbane. Podobnie jak przed rokiem najlepsza w Queenslandzie okazała się Aryna Sabalenka, w finale pokonała Martę Kostiuk. Z kolei w Auckland 250 punktów zgarnęła Elina Switolina.

Te wszystkie rozstrzygnięcia sprawiły, że w czołówce rankingu WTA doszło do kilku zmian. Jednej bardzo istotnej - z udziałem Madison Keys i Mirry Andriejewej. Dlaczego - o tym za chwilę. I doszło też do zmiany na podium, w tym wypadku - powrotnej.

Ranking WTA. Aryna Sabalenka powiększyła przewagę nad Igą Świątek. Bolesny spadek Madison Keys

W tym roku turnieje w Australii odbywają się o tydzień później niż w poprzednim, punktacja za zeszłoroczny United Cup czy Brisbane International została odliczona już tydzień temu. W tym tygodniu wypadały zeszłoroczne zmagania w Adelajdzie (WTA 500) i Hobart (WTA 250), te jednak większa część czołówki opuściła. Choć nie wszystkie zawodniczki.

Najlepiej punktującymi tenisistkami w pierwszym tygodniu okazały się Aryna Sabalenka i Belinda Bencic. Szwajcarka nie cieszyła się z tytułu, ale wygrała wszystkie swoje spotkania - i za to otrzyma 500 punktów. Podobną sytuację dwa lata temu miała Świątek. Z kolei Sabalenka za triumf, tak jak rok temu dołożyła 500 punktów i powiększyła przewagę nad Świątek, patrząc w kontekście sytuacji na starcie tego sezonu. Teraz to już 2662 punkty.

A to dlatego, że rok temu Iga wygrała w United Cup aż cztery mecze, przegrała tylko z Coco Gauff. I dostała 325 punktów. W tym roku za trzy zwycięstwa otrzymała 150, podobnie jak Gauff. Dla Amerykanki straty są jednak większe, rok do roku, bo 12 miesięcy temu miała ich 500.

Po ostatniej aktualizacji rankingi Coco spadła z trzeciej pozycji na czwartą, za swoją rodaczkę Amandę Anisimovą. To było właśnie efektem odpisania 500 punktów. Teraz jednak doszło do roszady powrotnej - zdobycz Gauff i tak była wyraźnie lepsza od tej Anisimovej, która w Brisbane już w 1/8 finału uległa Kostiuk.

To nie ma jednak większego znaczenia w kontekście losowania drabinki Australian Open - ceremonia odbędzie się w czwartek. Numery trzy i cztery są w podobnej sytuacji: jedna z Amerykanek trafi do połówki Sabalenki, druga - do Świątek.

Inaczej wygląda sytuacja z Madison Keys. Ona teraz straciła teraz punkty za zeszłoroczny triumf w Adelajdzie - i spadła z siódmego miejsca na dziewiąte. Nie udało się nadrobić tych strat do Jasmine Paolini i Mirry Andriejewej, na przeszkodzie stanęła w 1/4 finału Sabalenka. Co to oznacza? Obrończyni tytułu w Melbourne będzie losowana z 9. miejsca - i na cztery najlepsze zawodniczki może wpaść już w czwartej rundzie.

Do TOP 10 awansowała zaś Belinda Bencic, wypchnęła z tego grona Jekaterinę Aleksandrową. Szwajcarka dokonała tego po raz pierwszy od 2 kwietnia 2023 roku.

Ranking WTA datowany na 12 stycznia 2026:

1. Aryna Sabalenka - 10990 pkt

2. Iga Świątek - 8328 pkt

3. Coco Gauff - 6423 pkt (awans o 1 pozycję)

4. Amanda Anisimova - 6320 pkt (spadek o 1 pozycję)

5. Jelena Rybakina - 5850 pkt

6. Jessica Pegula - 5453 pkt

8. Jasmine Paolini - 4267 pkt (awans o 1 pozycję)

9. Mirra Andriejewa - 4232 pkt (awans o 1 pozycję)

7. Madison Keys - 4003 pkt (spadek o 2 pozycje)

10. Belinda Bencic - 3512 pkt (awans o 1 pozycję)

Miejsca pozostałych Polek w TOP 500:

53. Magda Linette - 1113 pkt (spadek o 1 pozycję)

57. Magdalena Fręch - 1073 pkt (awans o 2 pozycje)

134. Linda Klimovicova - 538 pkt (spadek o 1 pozycję)

135. Katarzyna Kawa - 537 pkt (spadek o 1 pozycję)

144. Maja Chwalińska - 504 pkt (awans o 2 pozycje)

323. Martyna Kubka - 196 pkt

395. Weronika Ewald - 152 pkt

441. Zuzanna Pawlikowska - 129 pkt (awans o 20 pozycji)

447. Urszula Radwańska - 125 pkt (spadek o 1 pozycję)

