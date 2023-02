Iga Świątek gra tak, że ręce same składają się do oklasków. Najpierw w świetnym stylu zwyciężyła w turnieju w Dosze, a teraz nie szczędzi imponujących popisów na korcie w Dubaju. Bez większych problemów rozprawiła się z Ludmiłą Samsonową 6:1, 6:0 , dzięki czemu zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. Na dalszym etapie miała spotkać się z Karoliną Pliskovą, lecz ta wycofała udział z powodów zdrowotnych. To oznacza, że Polka automatycznie awansowała do półfinału .