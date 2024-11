Przypadek Świątek może zapoczątkować rewolucję. Chcą ważnych zmian w tenisie

Za sytuację z Igą Świątek obrywają przede wszystkim władze tenisowe. Prawdziwy cios otrzymały one również od PTPA, czyli związku zawodników oraz zawodniczek założonego w 2019 roku przez Novaka Djokovicia oraz Vaska Pospisila. Na oficjalnym koncie w serwisie X pojawił się mocny wpis, który oznacza jedno - koniec cierpliwości i przejście do konkretnych działań .

"Tenis nie musi tak wyglądać. Gracze zasługują na system antydopingowy oparty na przejrzystości, spójności i obiektywności i mają do niego prawo. Gracze zasługują i są uprawnieni do należytego procesu i wsparcia w poruszaniu się po systemie antydopingowym, niezależnie od pozycji w rankingu i dostępu do zasobów. Gracze zasługują i mają prawo do zarządzania, któremu ufają. Nasza walka o naprawę upadającego systemu tenisowego trwa. Kontynuujemy współpracę z trzema głównymi światowymi firmami prawniczymi, aby dokładnie przyjrzeć się ITIA, obu turniejom, ITF i Wielkim Szlemom" - czytamy na wstępie.