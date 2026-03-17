"Przyłapali" Fissette'a w Miami. Trener Świątek na trybunach, ale kto obok niego

Wim Fissette z Igą Świątek pracuje już dłuższy czas. Belg przejął stery w sztabie Polki w październiku 2024 roku. Współpraca tego duetu to swoista sinusoida. Pierwsze miesiące 2025 roku były nieudane, ale później przyszedł przełom w postaci triumfu w Wimbledonie oraz Cincinnati.

W 2026 rok Iga niestety weszła słabo. Przed Australian Open wielkich nadziei nie było, bo Świątek w United Cup wyglądała mocno przeciętnie. Te odczucia niestety zostały potwierdzone w Melbourne. Iga odpadła po porażce w ćwierćfinale. Później przyszła chwila przerwy, a potem wyjazd do Kataru.

Fissette na meczu Polki. Cel wydaje się jasny

W Dosze znów Świątek zakończyła walkę o tytuł w ćwierćfinale. Po porażce z Sakkari Iga odpuściła występ w Dubaju, aby przygotować się do Indian Wells. Ta impreza również zakończyła się dla Polki już na etapie ćwierćfinału. Tym razem nie zrezygnowała jednak z kolejnego turnieju.

Świątek już czeka na początek rywalizacji w Miami. Trener Fissette zaś nie próżnuje. Belg pojawił się na trybunach podczas meczu Magdy Linnette z Warwarą Graczową. Ciekawe jest jednak to, że razem z nim na spotkanie naszej zawodniczki przyszły także jego dzieci, które zabrał do Miami.

Wizyta na spotkaniu z udziałem Linette nie jest raczej kwestią kibicowską, a czysto trenerską. To właśnie ze zwyciężczynią tego spotkania zmierzy się w drugiej rundzie imprezy Iga Świątek. Dla Belga i jego pociech musiał to być dość trudny czas, bo spotkanie kilkukrotnie przerywano z powodu opadów deszczu.

Wim Fissette nowym trenerem Igi Świątek

Wim Fissette jest trenerem Igi Świątek od połowy października 2024 roku

Iga Świątek i jej nowy trener Wim Fissette

AMW Arka Gdynia - Energa Trefl Sopot. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport