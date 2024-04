Przykry widok podczas meczu Świątek. Ekspert wprost: Niechętnie to akceptujemy

Iga Świątek w czwartek zainaugurowała swoje występy na Mutua Madrid Open, turnieju WTA rangi 1000, wygrywając w dwóch setach z Chinką Xiyu Wang. Choć spotkanie momentami można było uznać za naprawdę widowiskowe, to... poczynaniom obu zawodniczek przyglądała się z trybun raczej nieliczna publika. "To nie jest niespodzianka. To jest trend" - stwierdził w jednym z ostatnich wywiadów ekspert Karol Stopa, porównując tenis męski i żeński. Dziennikarz i komentator odniósł się też do ogólnej popularności raszynianki...