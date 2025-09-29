Przykre sceny w Pekinie. Świątek nie mogła powstrzymać emocji. "Chcemy po prostu rywalizować"

Iga Świątek bez większych problemów awansowała do 1/16 finału WTA Pekin, pokonując w swoim pierwszym pojedynku reprezentantkę gospodarzy Yue Yuan wynikiem 2:0 (6:0, 6:3). To otworzyło jej drogę do 1/8 finału chińskiej rywalizacji, w której czekała już na nią Camila Osorio. Kolumbijka wyeliminowała wcześniej Annę Kalińską, tak więc mimo sporej różnicy w notowaniach, Polka nie mogła lekceważyć jej umiejętności.

Panie wyszły do pojedynku 29 września w godzinach porannych. Od samego początku starcie było mocno wyrównane, choć ostatecznie każdy gem pierwszego seta wpadł na konto raszynianki. Zapowiadało się, że mecz między Polką a Kolumbijką zakończy się dość szybko, lecz mało kto spodziewał się tego, co ostatecznie miało nadejść.

Na początku drugiego seta Osorio miała dość wyraźne problemy zdrowotne, które pojawiły się u niej jeszcze pod koniec poprzedniej partii. Teraz były one jednak nie do przeskoczenia, przez co Osorio musiała oddać rywalizację o 1/8 finału WTA Pekin walkowerem.

Kontuzja Osorio przepustką dla Świątek. Polka nie była z tego faktu zadowolona

Jeszcze przed oficjalną konferencją prasową Świątek zamieściła na swoim Instagramie krótki tekst, w którym wyraziła swoje wsparcie dla kontuzjowanej rywalki. Oczywiście podczas spotkania z mediami nie mogło zabraknąć pytania o niefortunny sposób, w jakim zakończył się jej pojedynek z kolumbijską tenisistką. I tym razem Polka wyraziła głęboki żal zaistniałą sytuacją.

Zdecydowanie współczuję teraz Camili, bo zawsze daje z siebie sto procent. Powiedziała mi, że na początku meczu doznała kontuzji. Zawsze jest to bardzo smutne, bo chcemy po prostu rywalizować. Ona nie była w stanie...

W dalszej części wywiadu Polka pytana była między innymi o to, czy tak szybkie wygrane z Yuan i Osorio w jakiś sposób wpłyną na jej dalszą dyspozycję w tegorocznej edycji WTA Pekin. Tenisistka przyznała, że to w pewnym sensie atut, choć jest ona równie dobrze przygotowana na dłuższe i bardziej wymagające spotkania. To samo przyznała zresztą jej poprzednia rywalka Yue Yuan, która po meczu mocno chwaliła fizyczne przygotowanie Świątek.

Awans oznacza dla Polki walkę o ćwierćfinał całej imprezy. W kolejnej rundzie zmierzy się ona z najtrudniejszą z rywalek, które dotychczas stanęły jej na drodze podczas chińskiej rywalizacji - Emmą Navarro. Do polsko-amerykańskiego starcia dojdzie już 1 października.

