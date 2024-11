Przyjaciółka w opałach, błyskawiczna reakcja Świątek. Od razu ruszyła na pomoc

Iga Świątek ruszyła na pomoc Mai Chwalińskiej

Przypomnijmy, że Świątek i Chwalińska znają się od lat, a jako juniorki razem święciły triumfy (na swoim koncie mają m.in. tytuł mistrzyń Europy młodzików w grze podwójnej). Później ich zawodowe drogi się rozeszły - Iga zaczęła odnosić międzynarodowe sukcesy, z kolei Maja na pewien czas zawiesiła karierę. Chwalińska wróciła już do touru i mozolnie buduje swoją pozycję , ale to właśnie turnieje reprezentacyjne są obecnie dla niej największą okazją do tego, by spędzić ze swoją przyjaciółką nieco więcej czasu.