"Przybyła tu, aby długo panować." Francuskie media wychwalają Igę Świątek

Remontada Muchovej

"Świątek wygrała trzeci z ostatnich czterech turniejów Wielkiego Szlema, co jest najlepszym dowodem jej dominacji w kobiecym tenisie. Ale Muchova nie była daleka od spektakularnego sukcesu. Jej remontada doprowadziła do sytuacji, w której od zwycięstwa dzieliło ją kilka punktów" - czytamy w relacji na stronie największej sportowej gazety we Francji.