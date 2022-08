Przy Serenie Williams Świątek "czuje się jak dziecko z przedszkola". Wciąż planuje spotkanie z ikoną

Oprac.: Tomasz Czernich Iga Świątek

Iga Świątek już we wtorek, meczem z Jasmine Paolini rozpocznie rywalizację w tegorocznej edycji US Open. Polka przyznała, że ostatni czas nie był dla niej łatwy, ale ma nadzieję, że wielkoszlemowy turniej stanie się nowym otwarciem. Odniosła się również do obecności Sereny Williams. Niedawno przyznawała, że czuje się przy niej "jak dziecko z przedszkola".

Zdjęcie Iga Świątek / Matthew Stockman / Staff / Getty Images