"Przy całym szacunku dla Linette". Czarne chmury nad Świątek. Ostrzega

Dariusz Ostafiński, Interia: Oglądał pan polski mecz w Roland Garros, ale i też spotkanie Marty Kostiuk z Viktoriją Golubic. To właśnie Kostiuk będzie teraz rywalką Igi Świątek.

Lech Sidor, ekspert Eurosportu, autor programu Trzeci Serwis na YouTube: Stawiam 55 do 45 na wygraną Świątek.

Czyli Polka nie ma się czego obawiać?

- Spacerek to nie będzie. I jednak powiedziałbym, że Iga ma się czego obawiać. W końcu to jest kobiecy tenis, który jest bardzo, ale to bardzo nieprzewidywalny.

Świątek - Kostiuk. Wiele będzie zależeć od pogody

Świątek staje się coraz bardziej przewidywalna.

- Ale jak się weźmie pod lupę mecz Kostiuk, to zaczęło się od 2:0 dla Ukrainki, a potem z 2:0 zrobiło się 2:3. To najlepszy dowód na to, że w kobiecym tenisie nie wiadomo, czego się spodziewać. Kostiuk była bardzo nabuzowana w tym meczu, strasznie ją nosiło. W końcu jednak trener Sandra Zaniewska trochę ją stonowała i na końcu Kostiuk miała już kontrolę. Jednak pierwszy set trwał ponad godzinę.

A po meczu Kostiuk była zadowolona.

- Tak mówiła w wywiadzie, że jest zadowolona, że czerpie radość z gry na korcie ziemnym, że wie, jak w Paryżu grać, że potrafi atakować, że ogólnie dobrze się czuje. Choć ja nie do końca bym się z tym zgodził. Powiedziałbym natomiast, że Kostiuk jest na pewno mocna fizycznie i bardzo dobrze znosi grę w tych piekielnych upałach.

Prognozy zwiastują nam jednak zmianę pogody. Ma padać, temperatura powinna spaść. To coś zmienia.

- Jak utrzymają się te piekielne warunki, to przewaga, te 55 do 45, będzie po stronie Świątek. W tych warunkach kort zostanie twardy jak skała z mączką, która nie chce się kleić nawet po polaniu. A kort twardy, to kort szybki, gdzie topspin skacze, jak wściekły. To zdecydowanie sprzyja Świątek.

Co oznacza deszcz dla Świątek. "Już to widzieliśmy w Rzymie"

A po deszczu?

- Już to widzieliśmy w Rzymie, w meczu ze Switoliną, gdzie topspin nie skakał, choć Iga chciała sobie rękę wyrwać ze stawu. Wiemy, jak to się skończyło.

To nas pan zmartwił.

- W meczu Świątek - Kostiuk, nawet w razie deszczu i zmiany warunków, stawiam na Polkę. Teraz to chyba w meczu z każdą zawodniczką na tych kortach postawiłbym tak samo. Dlatego, że Iga gra wolno, cierpliwie, trochę po staremu, a na pewno po hiszpańsku. Oczywiście zobaczymy, co przyniesie sam mecz, jak się to rozwinie. Kostiuk też ma mocne rotacje. Może nie ma takiego uderzenia, jak Iga, ale swoje atuty posiada. Spotkanie na pewno będzie ciekawe, choć nie spodziewam się bombardowania. Świątek po przejściu na hiszpańskie granie zmieniła podejście, już nie odpala "pershinga".

To o czym pan mówi, było świetnie widać w polskim meczu trzeciej rundy.

- To w ogóle był niecodzienny mecz. Nie tylko ze strony Igi, ale i też Magdy. Linette grała dużo przeciwko sobie, przeciwko własnemu charakterowi. Był atak, wejście w kort, szukanie momentu do ataku, przejmowanie inicjatywy. Jakby Magda chciała grać tak, jak lubi, to grałyby jeszcze do teraz, a skończyłoby się 6:2, 6:2 dla Świątek. Bo jakby ta nic nie psuła, to Magda by się fizycznie wykończyła. Wiedząc o tym, że to droga na ścięcie podjęła próbę grania w inny sposób. I dobrze. Dużo się działo, było atrakcyjnie widać, panie pokazały dobry tenis. To był ciekawy polski mecz w trzeciej rundzie. Niemniej, przy całym szacunku do Linette, ale było widać, że nie ma podejścia do Igi.

Świątek jak Djoković. Wygrać i zapomnieć

To ciekawe, co pan mówi. Nie, że nie ma pan racji. Bardziej chodzi mi o to, że jest coraz większy entuzjazm wokół Świątek. Po tym meczu eksperci już widzą ją w finale.

- Turniej jest ciężki, wyczerpujący. Liczą się szybko wygrane mecze. W przypadku Świątek łatwo policzyć, ile czasu zajęło jej wejście do czwartej rundy. Grała dotąd około trzech godzin, co jest dobrym wynikiem. Stąd wysoka ocena jej szans.

Rozumiem, ale jakby Świątek zagrała jakiś mecz, gdzie byłyby fajerwerki, to prędzej uwierzyłbym ekspertom. A na razie Polka jest bardziej, jak piłkarska reprezentacja Niemiec na mundialu.

- Świątek poszła w tym kierunku, że te spotkania bez stawki gra tak, że na drugi dzień już się o nich nie pamięta. Jak Djoković. Bez błysku, ekonomicznie. Liczy się wynik i koniec. Jasne, że złośliwcy powiedzą, że nic, tylko przebija. Jednak stara tenisowa prawda jest taka, że trzeba przebić o jedną piłkę więcej od przeciwnika i Świątek to robi. To jest ta jej baza. Do tego ma końskie zdrowie i to sobie tak idzie.

Teraz chodzi o to, żeby nie wyładować akumulatora

Nie wmówi mi pan jednak, że nie chciałby pan, tak dla świętego spokoju, zobaczyć takiego jednego wygranego meczu z iskrami. Takiego, jak kiedyś ten z Osaką.

- Wiadomo, że dobrze jest rozegrać w wielkim szlemie jeden taki ostry mecz, na przetarcie, żeby się zaadaptować. Tego zabrakło Idze w Rzymie. Jak Switolina poszła na walkę, to Świątek nie była wystarczająco zahartowana. Miała na koncie jeden mocny set z McNally, ale to było za mało. Zaraz jednak dodam, że w przypadku Roland Garros i Świątek, to ja nie widzę potrzeby takiego meczu z walką i wymianą ciosów. Świątek cztery razy wygrywała French Open, więc obejdzie się bez spotkania z fajerwerkami.

Skoro pan tak uważa.

- Tak uważam. Ważniejsze będzie to, żeby Iga oszczędzała baterie na kluczowe spotkania. Na razie ten akumulator nie jest zbytnio wyładowany, jest szansa, że na finał zostanie nawet połówka, w najgorszym razie ćwiartka mocy. Zresztą najważniejszy mecz czeka Igę po ewentualnej wygranej z Kostiuk. Chodzi mi o spotkanie ze Switoliną, bo przypuszczam, że ona też awansuje dalej, choć miała już w Paryżu jeden kryzys. Przepchnęła jednak ten mecz i według mnie będzie przez to groźniejsza, bo nic tak nie buduje zawodnika, jak zwycięstwo po mękach. Jeśli Świątek wygra z Kostiuk, a potem ze Switoliną, to podpiszę się pod stwierdzeniem, że wygra Roland Garrosa po raz piąty.

