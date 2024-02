Przestroga dla Świątek, to mówi samo za siebie. Niebywałe, co robi Kalinska

Rozpędzona Anna Kalinska. Czołowe tenisistki świata nie dały jej rady

Jak bowiem wskazano na profilu "OptaAce" na Twitterze (X), Kalinska w bieżącej kampanii zdążyła już pokonać trzy zawodniczki z top 10 globalnego rankingu WTA. To dokładnie tyle samo takich triumfów ile osiągnęła... łącznie we wszystkich swoich poprzednich sezonach w tourze:

WTA Dubaj. Iga Świątek walczy o finał z Anną Kalinską. Kiedy mecz?

Półfinałowe spotkanie Iga Świątek - Anna Kalinska rozpocznie się w ten piątek dokładnie o godz. 16.00. Zapraszamy oczywiście do śledzenia relacji na żywo z tego zdarzenia razem z Interią Sport - link do niej znajduje się poniżej.

Turniej WTA 1000 w Dubaju potrwa jeszcze tylko do soboty 24 lutego - w drugim półfinale zmierzą się Jasmine Paolini oraz Sorana Cirstea. Do zmagań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie podeszła obrończyni tytułu Barbora Krejcikova - co ciekawe to właśnie Czeszka jest trzecią sportsmenką z czołówki rankingu, którą w ostatnich miesiącach ograła Kalinska (w styczniu, w Adelajdzie).