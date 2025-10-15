Przerwa macierzyńska Igi Świątek? Była szczera: "Ciężko będzie mi wrócić"

Wątek macierzyństwa wśród topowych tenisistek świata być może nie wzbudziłby tak ogromnego zainteresowania mediów, gdyby nie historia Caroline Wozniacki. Dunka polskiego pochodzenia zawiesiła karierę w 2000 roku. Została mamą, a następnie wróciła na zawodowy kort.

- Myślę, że powrót Wozniacki jest niesamowity. To coś wielkiego. Nie grała przez 3,5 roku, urodziła dwoje dzieci, a potem wróciła do tenisa i gra najlepiej, jak potrafi. Myślę, że jak już się osiągnie pewien poziom, to później już się go nie traci - mówiła z entuzjazmem Aryna Sabalenka podczas jednej z konferencji prasowej.

- To daje mi wiarę w to, że jak pewnego dnia będę chciała mieć dzieci, to będę miała szanse wrócić do tenisa. Dziękuję za to. I tak, ona jest po prostu wielką inspiracją. Cieszę się jej szczęściem - dodała Białorusinka w rozmowie z Tennis-infinity.com.

Iga Świątek zapytana na antenie o przerwę macierzyńską. Nie miała gotowej odpowiedzi

Latem tego roku aktualna liderka światowego rankingu wyznała wprost, że też zamierza mieć dzieci. I wcale nie musi z tym czekać do końca kariery.

- Chciałabym mieć rodzinę i wrócić do gry. Chcę, żeby moje dziecko widziało, jak ciężko pracuję, jak poświęcam się dla czegoś. Chcę, by zrozumiało, że w życiu niczego się nie dostaje bez pracy i poświęcenia - wyznała Sabalenka w wywiadzie dla magazynu "Self".

Wielu internautów - niekoniecznie fanów tenisa - pisało wówczas, że chętnie usłyszeliby, co ma na ten temat do powiedzenia Iga Świątek. Tymczasem już wcześniej Polka została zapytana o macierzyństwo na antenie Polsatu Sport. Miało to miejsce w 2023 roku, krótko po powrocie Wozniacki. Nie każdy z widzów pamięta, niektórzy w ogóle nie widzieli wówczas jej wypowiedzi.

- Jak patrzysz na powrót takiej dziewczyny jak Caroline Wozniacki i wybiegasz w przyszłość, to widzisz siebie jako mamę, która wraca i mówi: "Dobra, jestem silniejsza, mocniejsza, potrzebuję wyjść poza obowiązki domowe i będę grać"? - zapytał reporter Polsatu.

- Oj, na razie ciężko mi w ogóle przewidzieć, jak moje życie się potoczy i jak moje nastawienie będzie się zmieniało - odpowiedziała zaskoczona Iga. - Szczerze mówiąc, jestem raczej taką osobą, że jak już skończę, to ciężko będzie mi wrócić. Na pewno na początku przez bardzo długi czas będę czuła, że to nie jest to samo, co było kiedyś.

- Ale też wydaje mi się, że od razu miałabym zupełnie inne zajęcia i zupełnie inne cele - dodała raszynianka. - Zawsze było dużo rzeczy, które chciałam zrobić w życiu poza tenisem. Może po prostu wtedy zajmę się nimi i nawet nie przyjdzie mi to do głowy. Ale w ogóle uważam, że bez sensu wybiegać w przyszłość, bo jeszcze 10-15 lat do takich decyzji.

W taki sposób Świątek dała do zrozumienia, że raczej nie planuje macierzyństwa w trakcie fantastycznej jak do tej pory kariery. A jednocześnie wyznaczyła jej horyzont czasowy. Jeśli rzeczywiście pogra w tenisa tak długo, z kortu zejdzie w wieku 32-37 lat.

Dzisiaj może się skupić wyłącznie na sporcie. Jest najmłodsza z trójki wspominanych tu zawodniczek. W maju tego roku skończyła dopiero 24 lata. Sabalenka jest od Polki trzy lata starsza, a Wozniacki ostatniego lata obchodziła już 35. urodziny.

